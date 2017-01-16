Россия не может больше сокращать свой стратегический ядерный арсенал - военный эксперт



РТ-2ПМ2 Тополь-М. Источник: vitalykuzmin.net, автор Виталий Кузьмин РТ-2ПМ2 Тополь-М. Источник: vitalykuzmin.net, автор Виталий Кузьмин

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не имеет возможности сокращать имеющийся у нее стратегический ядерный арсенал, поскольку это может повлиять на ее безопасность, заявил в понедельник "Интерфаксу-АВН" эксперт в области стратегических вооружений, доктор военных наук, главный научный сотрудник Военной академии РВСН им.Петра Великого генерал-лейтенант Василий Лата.

"России сокращать стратегический ядерный арсенал в любом случае уже нельзя. Американцы прекрасно понимают то, что Россия не пойдет на дальнейшее сокращение, потому что уже сократили больше, чем надо. Поэтому они и выдвигают такое условие", - сказал он, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о возможности снятия с России санкций в обмен на значительное сокращение ядерных арсеналов.

Отвечая на вопрос, может ли быть предметом переговоров сокращение каких-то составляющих стратегического ядерного оружия, например, т.н. возвратного потенциала, - он сказал: "Дело в том, что у американцев возвратный потенциал (ядерные боеголовки, которые находятся на складах и которые в короткое время могут быть возвращены на носители ядерного оружия - СВИ) есть, а мы его практически не накапливали".

"Они тоже не дураки, чтобы пойти на сокращение возвратного потенциала. Они скажут: "У нас он есть, а у вас его нет. Вы же были неспособны его накапливать", - предполагает эксперт.

"Здесь единственное, на чем можно торговаться, так это на тактическом ядерном оружии. Можно обсудить возможность сокращения потенциалов тактического ядерного оружия. Там еще ничего не тронуто", - предположил В.Лата. "А по стратегическому уже нельзя, все", - уверен он.

"Мы не успеваем восполнять новыми те ракетные комплексы, которые устаревают. В перспективе на ближайшие 2, 3 а то и 5 лет ситуация у нас существенно не изменится. Мы не сможем полностью восполнять (снимаемые устаревшие комплексы), и сокращать (стратегический ядерный арсенал), соответственно, нельзя", - сказал он.