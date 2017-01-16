Ученый: труды Забабахина легли в основу многих ядерных боеприпасов



Самый малогабаритный ядерный боеприпас — артиллерийский 152-миллиметровый снаряд. Музей РФЯЦ–ВНИИТФ г. Снежинск. Самый малогабаритный ядерный боеприпас — артиллерийский 152-миллиметровый снаряд. Музей РФЯЦ–ВНИИТФ г. Снежинск.

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прославленный атомщик академик Евгений Забабахин, столетие со дня рождения которого отмечается в понедельник, внес выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности СССР и РФ, его труды лежат в основе большого числа современных российских ядерных боеприпасов, отметил заместитель директора Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) Борис Водолага.

В Москве в понедельник прошла торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летию Забабахина. На марке изображен портрет ученого на фоне страницы из его книги "Некоторые вопросы газодинамики взрыва".

"Евгений Иванович внес очень большой вклад в дело обороноспособности Советского Союза и России", - сказал Водолага в ходе церемонии.

"Многие знают о нашем "старшем брате" - федеральном ядерном центре в Сарове. Но без ложной скромности скажу, что вклад нашего ядерного центра в боезапас российской армии процентов на двадцать пять превышает соответствующие показатели по количеству, чем (вклад) нашего "старшего брата", - добавил замдиректора РФЯЦ-ВНИИТФ.

Сын Евгения Забабхина Игорь Забабахин поблагодарил "Почту России" за выпуск юбилейной марки, и отметил, что имена выдающихся атомщиков в силу секретности их работ не всегда становятся известными широкой общественности.

"Я считаю, что имена таких людей, в том числе моего отца, должны быть широко известны", - сказал Игорь Забабахин.

Евгений Иванович Забабахин (1917-1984) с 1948 года работал в Конструкторском бюро-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, город Саров Нижегородской области), где участвовал в создании первого советского ядерного заряда, успешно испытанного в 1949 году. Затем Забабахин выполнил теоретические исследования, результаты которых позволили существенно улучшить конструкцию ядерных зарядов. Схема Забабахина была успешно проверена в испытаниях, показала высокую надежность и экономичность и была принята за основу в образцах ядерных вооружений СССР.

В 1955 году Забабахин был направлен во вновь созданный второй отечественный ядерный центр, НИИ-1011 (ныне предприятие Росатома РФЯЦ-ВНИИТФ), где стал заместителем научного руководителя института и начальником теоретического отделения. Первым практическим результатом работы Забабахина в Снежинске стало принятие на вооружение Советской Армией в 1957 году первого термоядерного заряда.

С 1960 года до своей кончины Забабахин был бессменным научным руководителем снежинского ядерного центра. Преобладающая часть ядерных боеприпасов, поставленных на вооружение Советской Армии, была разработана именно в Снежинске под руководством Забабахина. Также под руководством ученого ВНИИТФ стал лидером в разработке и использовании устройств для мирных ядерных взрывов. В снежинском ядерном центре была выполнена большая программа фундаментальных исследований, получены данные по свойствам веществ и процессов при экстремальных условиях, недоступных для лабораторных экспериментов. В 1998 году РФЯЦ-ВНИИТФ было присвоено имя Забабахина.

Генерал-лейтенант-инженер ВВС Евгений Забабахин в разные годы был удостоен звания Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и трех Сталинских премий, награжден многими орденами и медалями, в том числе пятью орденами Ленина.