"Пинака" наращивает дальность и точность
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Испытания УР Pinaka Mk II
Источник: militaryparitet.com
Индийская организация DRDO проводит успешные испытания УР Pinaka Mk II для РСЗО.
В отличие от базовой версии РСЗО новая ракета оснащена комплектом управления, что значительно увеличило дальность и точность стрельбы. Блок наведения разработан компаниями ARDE Pune, RCI Hyderabad и DRDL Hyderabad.
Разработка РСЗО "Пинака" началась в 1981 году, ставилась цель замены советских систем семейства "Град". Дальность стрельбы до 40 км (версия с НУР Мк1), 65 км (Мк2) и 120 км (в разработке).
|Многоствольная ракетная система Pinaka индийской разработки. Фото: www.militaryphotos.net
16.01.2017
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