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"Пинака" наращивает дальность и точность

17.01.2017 Военный паритет 44 0
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УР Pinaka Mk II
Испытания УР Pinaka Mk II
Источник: militaryparitet.com

Индийская организация DRDO проводит успешные испытания УР Pinaka Mk II для РСЗО.

В отличие от базовой версии РСЗО новая ракета оснащена комплектом управления, что значительно увеличило дальность и точность стрельбы. Блок наведения разработан компаниями ARDE Pune, RCI Hyderabad и DRDL Hyderabad.

Разработка РСЗО "Пинака" началась в 1981 году, ставилась цель замены советских систем семейства "Град". Дальность стрельбы до 40 км (версия с НУР Мк1), 65 км (Мк2) и 120 км (в разработке).


Многоствольная ракетная система Pinaka индийской разработки. Фото: www.militaryphotos.net
16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Pinaka РСЗО
Град

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