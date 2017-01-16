"Пинака" наращивает дальность и точность



Испытания УР Pinaka Mk II

Источник: militaryparitet.com Испытания УР Pinaka Mk IIИсточник: militaryparitet.com

Индийская организация DRDO проводит успешные испытания УР Pinaka Mk II для РСЗО.

В отличие от базовой версии РСЗО новая ракета оснащена комплектом управления, что значительно увеличило дальность и точность стрельбы. Блок наведения разработан компаниями ARDE Pune, RCI Hyderabad и DRDL Hyderabad.

Разработка РСЗО "Пинака" началась в 1981 году, ставилась цель замены советских систем семейства "Град". Дальность стрельбы до 40 км (версия с НУР Мк1), 65 км (Мк2) и 120 км (в разработке).