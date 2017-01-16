Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Депутат ГД отреагировал на слова Трампа о ядерном договоре с Россией

17.01.2017 РИА Новости 83 0
0
Понравилась новость?
 0
Госдума
Госдума
Источник: positime.ru

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что прежде чем говорить по вопросу соглашения с США о сокращении ядерного оружия, надо получить ответы о размещении ПРО у российских границ.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью Times, что он намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с РФ по ядерному разоружению. Трамп также сказал о возможности снятия санкций США с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.

"Сейчас они бряцают оружием около наших границ, у нас это вызывает беспокойство. Нас не слышат по этому поводу. И мы очень обеспокоены этим вопросом, что это может повлиять на международную безопасность. А мы используем ядерное оружие как оружие сдерживания. Поэтому прежде чем говорить, надо по всем вопросам найти ответы. А не только ту инициативу, которую озвучил господин Трамп", - сказал РИА Новости Красов.

"Пока на наш вопрос о ПРО (почему они размещаются вдоль наших границ, хотя иранская ядерная угроза уже ушла с повестки дня) нам не отвечают", - отметил он. Депутат подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США, "но он должен быть не односторонний, не монолог".

Говоря о санкциях, парламентарий отметил: "Не мы их вводили, не нам их снимать. Но я еще раз подчеркну: Россия к готова к диалогу, но чтобы и нас слышали, нашу обеспокоенность".

Белый дом в 2016 году заявлял, что американская система противоракетной обороны нацелена на Иран и КНДР и не угрожает России. Президент России Владимир Путин заявлял в мае, что США строят эту систему, невзирая на отсутствие угрозы со стороны Ирана.

16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.01 00:33
  • 88
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 00:28
  • 5
Финляндия закупит контрбатарейные радарные системы (Helsingin Sanomat, Финляндия)
  • 17.01 00:26
  • 22
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 17.01 00:19
  • 1
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 17.01 00:15
  • 15684
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 00:14
  • 12
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 00:02
  • 10
Китай и Россия боятся оказаться в окружении американских ракет (CNN, США)
  • 16.01 23:41
  • 3223
Оценка Советского периода в истории России.
  • 16.01 23:41
  • 1
В Новосибирске состоялась церемония передачи партии ЗРПК «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО ЦВО
  • 16.01 22:55
  • 4
Die Welt: боевики ИГ нашли слабое место "неуязвимых" немецких танков
  • 16.01 22:23
  • 21
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 16.01 21:27
  • 13
В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой
  • 16.01 21:20
  • 55
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 16.01 20:59
  • 4
Клаус Йорт бьет тревогу: агрессивная Россия угрожает Дании (Berlingske, Дания)
  • 16.01 20:48
  • 12
Причиной аварии "Прогресса" мог стать мусор в двигателе или заводской брак
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  