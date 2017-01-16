Депутат ГД отреагировал на слова Трампа о ядерном договоре с Россией

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Источник: positime.ru ГосдумаИсточник: positime.ru

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что прежде чем говорить по вопросу соглашения с США о сокращении ядерного оружия, надо получить ответы о размещении ПРО у российских границ.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью Times, что он намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с РФ по ядерному разоружению. Трамп также сказал о возможности снятия санкций США с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.

"Сейчас они бряцают оружием около наших границ, у нас это вызывает беспокойство. Нас не слышат по этому поводу. И мы очень обеспокоены этим вопросом, что это может повлиять на международную безопасность. А мы используем ядерное оружие как оружие сдерживания. Поэтому прежде чем говорить, надо по всем вопросам найти ответы. А не только ту инициативу, которую озвучил господин Трамп", - сказал РИА Новости Красов.

"Пока на наш вопрос о ПРО (почему они размещаются вдоль наших границ, хотя иранская ядерная угроза уже ушла с повестки дня) нам не отвечают", - отметил он. Депутат подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США, "но он должен быть не односторонний, не монолог".

Говоря о санкциях, парламентарий отметил: "Не мы их вводили, не нам их снимать. Но я еще раз подчеркну: Россия к готова к диалогу, но чтобы и нас слышали, нашу обеспокоенность".

Белый дом в 2016 году заявлял, что американская система противоракетной обороны нацелена на Иран и КНДР и не угрожает России. Президент России Владимир Путин заявлял в мае, что США строят эту систему, невзирая на отсутствие угрозы со стороны Ирана.