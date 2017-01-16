Косачев рассказал, на что нужно опираться в сокращении ядерных вооружений
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Константин Косачев
Источник: kommersant.ru
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сокращение ядерного вооружения России нужно увязать с ядерными потенциалами других стран и развитием иных видов вооружения, заявил РИА Новости в понедельник председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
"Снижение количества ядерных вооружений до уровня, когда американская военная мощь в других сферах сделает наше главное оружие неэффективным, разумеется, невозможно. А потому все это надо рассматривать в увязке с другими факторами, включая ядерные потенциалы других стран и развитие иных видов вооружения", - сказал Косачев.
16.01.2017
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