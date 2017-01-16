Морозов: Россия готова на взаимное с США сокращение ядерного оружия
|
|
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия готова пойти на совместное с США сокращение ядерного оружия, поскольку никогда не была сторонником гонки ядерных вооружений, и согласна обсуждать этот вопрос вместе с темой отмены антироссийский санкций, если это предлагает американская сторона, заявил РИА Новости российский сенатор Олег Морозов.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью.
"Это (сокращение ядерного оружия) не условие для отмены санкций, а две темы, которые мы можем обсуждать вместе, если это предлагает американская сторона… Мы никогда не были сторонниками гонки ядерных вооружений, мы заинтересованы в его (оружия) сокращении", - заявил Морозов.
Вместе с тем он подчеркнул, что Россия никогда не пойдет "ни на какие уступки в принципиальных, базовых вещах". "Всем уже давно стало понятно, что санкции не могут заставить Россию выполнять какие-либо условия", - сказал сенатор.
Он отметил, что нельзя рассматривать предложение Трампа о взаимном сокращении ядерного оружия как "размен" в ответ на отмену антироссийских санкций.
"Это не размен, а две темы, которые можно рассматривать вместе, тем более что Россия сама заинтересована в сокращении ядерного оружия и не раз говорила об этом", - заявил Морозов.
При этом он подчеркнул, что сокращение ядерных вооружений должно быть транспарентным и контролируемым.
16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.01.2017 Соглашения СССР и России с США в области ядерных вооружений
17.01.2017 Торга не будет. Россия не видит связи между отменой санкций и разоружением
17.01.2017 Россия не может больше сокращать свой стратегический ядерный арсенал - военный эксперт
17.01.2017 Эксперт назвал условия для нового соглашения о сокращении ядерного оружия
17.01.2017 Эксперт: РФ может принять предложение Трампа о сокращении ядерного арсенала
17.01.2017 Депутат ГД отреагировал на слова Трампа о ядерном договоре с Россией
13.01.2017 Тактика угрозы: союзники России указывают миру на "ядерную дубинку" США
13.01.2017 Везде российские ракеты (Echo24, Чехия)