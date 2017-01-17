ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"



Авианосец королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время спуска на воду из дока верфи Росайт (Шотландия). 17.07.2014г.

Источник: thecourier.co.uk Авианосец королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время спуска на воду из дока верфи Росайт (Шотландия). 17.07.2014г.Источник: thecourier.co.uk

Компания Lockheed Martin начнет оборудование вертолетов ДРЛО Crowsnest ("Воронье гнездо") для оснащения авиагруппы британского авианосца Queen Elizabeth.

Такое сообщение на борту эсминца Тип 45 HMS Dragon сегодня сделала заместитель министра по оборонным закупкам МО Великобритании Хэрриетт Болдуин (Harriett Baldwin).

В релизе сообщается, что "Кроуснест" станет "глазами и ушами авианосцев нового поколения, обеспечивая возможности дальнего обнаружения потенциальных угроз и заменит парк устаревших вертолетов такого класса типа Sea King, которые состоят на вооружении с 1982 года.

Генеральный подрядчик Lockheed Martin решила выполнить программу на базе вертолета Merlin Mk2. Вертолеты будут модернизированы с участием компании Leonardo Helicopters, будет использовано радиолокационное оборудование производства компании Thales. РЛС станет улучшенным вариантом радара Cerberus, который использовался на Sea King Mk7.

Sea King Mk7 будут выведены из состава британского флота в 2018 году.