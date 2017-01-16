В России отметят 100-летие выдающегося атомщика академика Забабахина



Евгений Иванович Забабахин

Источник: История Росатома Евгений Иванович ЗабабахинИсточник: История Росатома

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столетний юбилей со дня рождения выдающегося ученого, академика Евгения Забабахина, внесшего большой вклад в создание отечественного ядерного оружия, отметят на торжественных мероприятиях в Москве и в городе Снежинске Челябинской области, где расположен ядерный центр его имени.

В российской столице в понедельник состоится церемония памятного гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летию ученого, родившегося 16 января (по новому стилю) 1917 года. Во вторник в Снежинске в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) пройдет заседание научно-технического совета ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом". Затем состоится возложение цветов к могиле Забабахина. В актовом зале городского музея также пройдет церемония гашения марки, выпущенной к юбилею.

Евгений Иванович Забабахин (1917-1984) с 1948 года работал в Конструкторском бюро-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, город Саров Нижегородской области), где участвовал в создании первого советского ядерного заряда, успешно испытанного в 1949 году. Затем Забабахин выполнил теоретические исследования, результаты которых позволили существенно улучшить конструкцию ядерных зарядов. Схема Забабахина была успешно проверена в испытаниях, показала высокую надежность и экономичность и была принята за основу в образцах ядерных вооружений СССР.

В 1955 году Забабахин был направлен во вновь созданный второй отечественный ядерный центр, НИИ-1011 (ныне предприятие Росатома РФЯЦ-ВНИИТФ), где стал заместителем научного руководителя института и начальником теоретического отделения. Первым практическим результатом работы Забабахина в Снежинске стало принятие на вооружение Советской Армией в 1957 году первого термоядерного заряда.

С 1960 года до своей кончины Забабахин был бессменным научным руководителем снежинского ядерного центра. Преобладающая часть ядерных боеприпасов, поставленных на вооружение Советской Армии, была разработана именно в Снежинске под руководством Забабахина. Также под руководством ученого ВНИИТФ стал лидером в разработке и использовании устройств для мирных ядерных взрывов. В снежинском ядерном центре была выполнена большая программа фундаментальных исследований, получены данные по свойствам веществ и процессов при экстремальных условиях, недоступных для лабораторных экспериментов.

В 1998 году РФЯЦ-ВНИИТФ было присвоено имя Забабахина. Генерал-лейтенант-инженер ВВС Евгений Забабахин в разные годы был удостоен звания Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и трех Сталинских премий, награжден многими орденами и медалями, в том числе пятью орденами Ленина.