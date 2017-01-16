Интерактивная карта ракетных систем показывает, насколько беспорядочной может быть война между НАТО и Россией (The National Interest, США)
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Пуск ракеты 9К720 "Искандер-М"
Источник: www.sdelanounas.ru
В Польшу прибыли первые 3,5 тысячи американских военнослужащих в рамках 9-месячной миссии, которая началась 8 января. Для бронетанковой бригады США такая длительность миссии в Восточной Европе является беспрецедентной. Боевая группа 3-й бронетанковой бригады из состава 4-й пехотной дивизии выдвинулась в Жагань и Поморское, а 87 танков М-1 "Абрамс" последовали за ними на поездах.
Это стало началом ротации усиленного военного контингента НАТО, в чьи задачи входит противостояние России. Помимо танков эта бронетанковая бригада везет с собой 18 самоходных гаубиц "Паладин", несколько сотен автомобилей Humwee и 144 боевые машины пехоты "Брэдли", которые будут распределены по всей Восточной Европе.
Со времен холодной войны в Европе не было американских военных формирований такого масштаба.
Однако когда американские военные пройдут Жагань, они попадут в зону покрытия российских ударных ракет наземного базирования, развернутых в Калининграде - анклаве, расположенном между Польшей, Литвой и Балтийским морем. За последние несколько лет Россия вложила огромные средства в наращивание своего боевого потенциала в этом районе.
В случае военного конфликта за страны Балтии российские ракеты могут быть выпущены по войскам НАТО, движущимся из Польши. Это может замедлить скорость движения подкрепления, если Россия захочет вторгнуться с Латвию, Литву или Эстонию.
Страны Балтии будут отчаянно нуждаться в этих подкреплениях, чтобы у них появился шанс - даже если он будет очень небольшим - остановить наступление гораздо более многочисленной российской армии. Сегодня российская армия стала меньше по сравнению с тем, какой она была прежде, однако ее сил вполне хватит для того, чтобы "сломить любую оборону, которую ей могут противопоставить армии стран Балтии", как говорится в исследовании, проведенном корпорацией RAND в 2016 году.
Развернутые в Калининграде ракеты представляют собой серьезную помеху для НАТО.
Для наглядной иллюстрации мы приводим здесь интерактивную карту, на которой отмечены эти ракетные "пузыри", показывающие дальность удара различных видов оружия в Европе. Эту карту подготовили эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
На этой карте можно посмотреть дальность ударов российского оружия для поражения наземных целей, зенитных систем и оружия морского базирования, расположенного у российских границ. Эту карту не стоит считать исчерпывающей, кроме того, точки расположения морских орудий на ней фиксированные, хотя в случае реального конфликта их месторасположение может меняться.
|Американский танк M1A1 "Абрамс" в Ираке
|Источник: © Wikimedia/Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps
Что касается НАТО, то вы можете посмотреть дальность действия морских орудий альянса для поражения наземных целей и объектов ПРО, а также расположение ключевых портов высадки, куда альянс может доставлять подкрепления по морю или по воздуху.
Хотя эта информация не является новой, в таком визуальном варианте она вызывает некоторую тревогу. Российские баллистические ракеты "Искандер-М", оснащенные фугасными боевыми частями, могут пролететь на несколько сотен километров вглубь территории Польши. Разумеется, страны Балтии полностью попадают в их радиус действия.
База НАТО в Жагани находится на самом краю радиуса действия ракет "Искандер-М".
В 2015 и 2016 году российские военные корабли много раз запускали свои крылатые ракеты SS-N-30 "Калибр" из Каспийского моря в Сирию, то есть эти ракеты преодолевали расстояние не менее тысячи миль. Если выпустить ракеты "Калибр", очень похожие на американские крылатые ракеты "Томагавк", из Черного моря, они способны с легкостью достичь большинства европейских стран.
Российский флот в значительной мере ослабел со времен распада СССР, и сейчас он лучше всего приспособлен для береговой обороны и проецирования силы в регионе, однако для выполнения этих задач Кремлю не нужен большой флот. В Каспийском море Россия расположила небольшие ракетные корабли класса "Буян", с которых можно запускать ракеты "Калибр" и которые также есть на вооружении у ее Балтийского флота.
Западную границу России обрамляют объекты ПРО. Радиус действия зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 охватывает половину территории Польши и покрывает всю территорию стран Балтии - то есть в случае конфликта НАТО будет необходимо нейтрализовать эти системы, чтобы затем самолеты альянса смогли обеспечить защиту Литвы, Латвии и Эстонии.
Между тем, на этой карте также видны уязвимые места России.
Военные корабли НАТО с ракетами "Томагавк" могут с легкостью нанести удар по крупнейшим городам России - в том числе по столице - находясь на очень большом расстоянии от них.
Коротко говоря, военный конфликт между Россией и НАТО будет хаотичным, жестоким и ужасным.
Роберт Бекхузен (Robert Beckhusen)
16.01.2017
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