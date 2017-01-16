ЦЭНКИ назначен генподрядчиком по строительству объектов на космодроме Восточный



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Предприятие достроит стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков с космодрома в 2017 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" определила ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков с космодрома Восточный в 2017 году. ЦЭНКИ уже заключил восемь договоров с субподрядными организациями. Критериями отбора компаний стали опыт и удовлетворительное финансовое состояние субподрядчиков", - говорится в сообщении.