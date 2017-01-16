Новый скафандр вместо потерянного при аварии "Прогресса МС-04" закажут для космонавтов

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Российский скафандр "Орлан-МКС" является уникальным и превосходит по своим функциям как предыдущие версии скафандра "Орлан", так и американский EMU

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские космонавты получат новый скафандр "Орлан-МКС" взамен потерянного при аварии грузового корабля "Прогресс МС-04", сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор по пилотируемым космическим программам, космонавт Сергей Крикалев.

"Новый скафандр будет заказан, потерянный будет компенсирован", - ответил он на вопрос ТАСС.

В Ракетно-космической корпорации "Энергия", отвечающей за эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции, в том числе за заказ скафандров, от комментариев воздержались.

Первый скафандр нового поколения "Орлан-МКС" был потерян во время аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" 1 декабря 2016 года. Большинство обломков и 2,5 тонны грузов сгорели в плотных слоях атмосферы. Аварийная комиссия Роскосмоса выяснила, что возможной причиной аварии при запуске грузовика "Прогресс МС-04" могло стать попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя третьей ступени ракеты "Союз-У" или нарушение технологии сборки этого двигателя.

Российский скафандр "Орлан-МКС" является уникальным и превосходит по своим функциям как предыдущие версии скафандра "Орлан", так и американский EMU. Впервые в мире на нем установлена автоматическая система терморегулирования (климат-контроль), которая позволяет космонавту во время выхода не отвлекаться на ручную регулировку температуры системы охлаждения. Кроме того, резиновые оболочки скафандра заменены на полиуретановые, что позволит увеличить срок службы с 15 выходов в космос у "Орлан-МК" до 20 у "Орлан-МКС". Ранее в интервью ТАСС глава производящего все отечественные скафандры НПП "Звезда" Сергей Поздняков назвал "Орлан-МКС" "практически вечными".

Второй скафандр нового поколения планируется отправить в космос уже на следующем грузовике - "Прогрессе МС-05", который отправится к МКС, как ожидается, 21 февраля, третий, резервный скафандр - сразу после него. По правилам безопасности на борту станции должно быть три скафандра - два основных и один запасной.