Российские саперы проверили около 2 тыс. га в Алеппо и обезвредили 24 тыс. боеприпасов



Источник: © Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС Источник: © Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС

Как заявили ранее в Минобороны РФ, перед тем, как покинуть город, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские саперы проверили уже около 2 тыс. гектаров территории Алеппо и обезвредили более 24 тыс. боеприпасов, сообщил начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ Игорь Михайлик.

"Саперы - профессия интернациональная. Мы бы хотели видеть с собой не только саперов РФ, но и других стран", - сказал Михайлик в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, с начала операции в Алеппо "проверено около 2 тыс. гектаров, обезврежено более 24 тыс. боеприпасов".

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время российские саперы помогают разминировать здания в городе. Как заявили ранее в Минобороны РФ, перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки.