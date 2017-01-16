Российские саперы проверили около 2 тыс. га в Алеппо и обезвредили 24 тыс. боеприпасов
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Источник: © Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС
Как заявили ранее в Минобороны РФ, перед тем, как покинуть город, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские саперы проверили уже около 2 тыс. гектаров территории Алеппо и обезвредили более 24 тыс. боеприпасов, сообщил начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ Игорь Михайлик.
"Саперы - профессия интернациональная. Мы бы хотели видеть с собой не только саперов РФ, но и других стран", - сказал Михайлик в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, с начала операции в Алеппо "проверено около 2 тыс. гектаров, обезврежено более 24 тыс. боеприпасов".
О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время российские саперы помогают разминировать здания в городе. Как заявили ранее в Минобороны РФ, перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки.
16.01.2017
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