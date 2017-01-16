Придет замена "Мангусте"



Боевой вертолет AgustaWestlan AW129D Mangusta

Источник: Jane's Боевой вертолет AgustaWestlan AW129D MangustaИсточник: Jane's

Итальянская оборонная группа Leonardo-Finmeccanica объявила о начале разработки и производстве нового ударного вертолета на замену А129 Mangusta для армии Италии.

Программа получила название NEES (new exploration and escort helicopter) и рассчитана на многолетний период реализации, должен быть построен прототип и три предсерийных образца. Сроки не называются. Потребности Италии оцениваются в 48 машин. Вывод А129 из боевого состава будет выполнен до 2025 года после 35 лет эксплуатации. "Мангуста" был первым полностью разработанным в Европе боевым вертолетом, первый полет состоялся в 1984 году, принятие на вооружение в 1990 году.

Компания планирует широко использовать технологический опыт, полученный при создании и производстве А129, из чего можно сделать вывод, что новый вертолет может быть глубоко переработанной версией "Мангусты".