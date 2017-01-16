Более двух тысяч российских военных проведут танковые стрельбы в Абхазии и на юге РФ
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Более 100 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3В, будет задействовано в мероприятиях
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более двух тысяч военнослужащих проведут ночные стрельбы, в том числе из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ в Абхазии и под Краснодаром. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"В ходе боевого слаживания на полигонах Гудаута и Нагвалоу в Абхазии, а также Молькино в Краснодарском крае военнослужащие соединения будут совершенствовать навыки по тактической, инженерной, огневой и специальной подготовке, в составе подразделений решать различные учебно-боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. При этом мотострелки, экипированные в новейшие комплекты обмундирования "Ратник", будут применять современное штатное вооружение, военную технику и средства связи", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС.
Также в мероприятиях будет задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3, поступившие на вооружение подразделений базы в прошлом году. Завершением боевого слаживания подразделений должны стать дневные и ночные боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения, орудий Т-72Б3 и БТР-82АМ, которые пройдут в середине февраля.
16.01.2017
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