Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более двух тысяч российских военных проведут танковые стрельбы в Абхазии и на юге РФ

17.01.2017 ИТАР-ТАСС 42 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Более 100 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3В, будет задействовано в мероприятиях

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более двух тысяч военнослужащих проведут ночные стрельбы, в том числе из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ в Абхазии и под Краснодаром. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе боевого слаживания на полигонах Гудаута и Нагвалоу в Абхазии, а также Молькино в Краснодарском крае военнослужащие соединения будут совершенствовать навыки по тактической, инженерной, огневой и специальной подготовке, в составе подразделений решать различные учебно-боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. При этом мотострелки, экипированные в новейшие комплекты обмундирования "Ратник", будут применять современное штатное вооружение, военную технику и средства связи", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС.

Также в мероприятиях будет задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3, поступившие на вооружение подразделений базы в прошлом году. Завершением боевого слаживания подразделений должны стать дневные и ночные боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения, орудий Т-72Б3 и БТР-82АМ, которые пройдут в середине февраля.

16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
БТР-82
БТР-82А
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Т-72
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.01 00:33
  • 88
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 00:28
  • 5
Финляндия закупит контрбатарейные радарные системы (Helsingin Sanomat, Финляндия)
  • 17.01 00:26
  • 22
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 17.01 00:19
  • 1
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 17.01 00:15
  • 15684
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 00:14
  • 12
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 00:02
  • 10
Китай и Россия боятся оказаться в окружении американских ракет (CNN, США)
  • 16.01 23:41
  • 3223
Оценка Советского периода в истории России.
  • 16.01 23:41
  • 1
В Новосибирске состоялась церемония передачи партии ЗРПК «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО ЦВО
  • 16.01 22:55
  • 4
Die Welt: боевики ИГ нашли слабое место "неуязвимых" немецких танков
  • 16.01 22:23
  • 21
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 16.01 21:27
  • 13
В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой
  • 16.01 21:20
  • 55
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 16.01 20:59
  • 4
Клаус Йорт бьет тревогу: агрессивная Россия угрожает Дании (Berlingske, Дания)
  • 16.01 20:48
  • 12
Причиной аварии "Прогресса" мог стать мусор в двигателе или заводской брак
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  