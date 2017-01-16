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В ВВО 4 тысячи военнослужащих по контракту пройдут курс подготовки

17.01.2017 ИТАР-ТАСС 41 0
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БПЛА «Застава»
Военнослужащий Восточного военного округа (ВВО) с БПЛА «Застава»
Источник: МО РФ

В 2017 году спланировано 16 потоков курса общевойсковой интенсивной подготовки

ХАБАРОВСК, 16 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Первый в 2017 году поток курса общевойсковой интенсивной подготовки для контрактников начался в Восточном военном округе. Всего за год планируется подготовить 4 тысячи военнослужащих, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"В Восточном военном округе более 250 контрактников приступили к освоению первого в 2017 году курса интенсивной общевойсковой подготовки, который организован на базе учебных воинских частей, дислоцированных в Забайкальском и Хабаровском краях", - сказал Гордеев.

Он добавил, что в 2017 году спланировано 16 потоков курса общевойсковой интенсивной подготовки, к ним планируется привлечь более 4 тысяч военнослужащих по контракту, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта. В программу обучения военнослужащих включена лыжная подготовка. В ходе обучения будущие военные профессионалы освоят основные воинские дисциплины, пройдут "обкатку" танками, огненно-штурмовую полосу.

В 2017 году для войск Восточного военного округа планируется набрать более 11 тысяч военнослужащих по контракту. Наибольшее количество кандидатов планируется отобрать в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Республике Бурятия. На выбор кандидатов более ста различных специальностей в Сухопутных войсках, Тихоокеанском флоте и в воинских частях объединения ВВС и ПВО округа.

16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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