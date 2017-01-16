В ВВО 4 тысячи военнослужащих по контракту пройдут курс подготовки
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
|
Военнослужащий Восточного военного округа (ВВО) с БПЛА «Застава»
Источник: МО РФ
В 2017 году спланировано 16 потоков курса общевойсковой интенсивной подготовки
ХАБАРОВСК, 16 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Первый в 2017 году поток курса общевойсковой интенсивной подготовки для контрактников начался в Восточном военном округе. Всего за год планируется подготовить 4 тысячи военнослужащих, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
"В Восточном военном округе более 250 контрактников приступили к освоению первого в 2017 году курса интенсивной общевойсковой подготовки, который организован на базе учебных воинских частей, дислоцированных в Забайкальском и Хабаровском краях", - сказал Гордеев.
Он добавил, что в 2017 году спланировано 16 потоков курса общевойсковой интенсивной подготовки, к ним планируется привлечь более 4 тысяч военнослужащих по контракту, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта. В программу обучения военнослужащих включена лыжная подготовка. В ходе обучения будущие военные профессионалы освоят основные воинские дисциплины, пройдут "обкатку" танками, огненно-штурмовую полосу.
В 2017 году для войск Восточного военного округа планируется набрать более 11 тысяч военнослужащих по контракту. Наибольшее количество кандидатов планируется отобрать в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Республике Бурятия. На выбор кандидатов более ста различных специальностей в Сухопутных войсках, Тихоокеанском флоте и в воинских частях объединения ВВС и ПВО округа.
16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.01.2017 Корабельная ударная группа Северного флота повышает градус истерики в НАТО
16.01.2017 Госпитальное судно ТОФ "Иртыш" оснастили современными диагностическими комплексами
13.01.2017 В России создадут подразделения по борьбе с беспилотниками
03.01.2017 Истребители-перехватчики МиГ-31 "прикрыли" самолеты Ил-38 на Камчатке
29.12.2016 Подразделение беспилотных летательных аппаратов на Камчатке пополнилось партией новых БЛА «Орлан-10»
29.12.2016 Новые беспилотники "Орлан-10" усилили подразделение на Камчатке
28.12.2016 Более 2 тыс. новобранцев осеннего призыва поступили на корабли в соединения и части ТОФ
27.12.2016 Трамп и Путин померились ракетами