Генерал-майор Евгений Никифоров назначен командующим 58-й армией
|
|
Россия проводит учения Кавказ-2016
Источник: vestikavkaza.ru
До назначения на Северный Кавказ он возглавлял 20-ю Гвардейскую общевойсковую армию
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 января. /ТАСС/. Генерал-майор Евгений Никифоров назначен командующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, сообщили ТАСС в пресс-службе округа.
"Генерал-майор Евгений Никифоров представлен командному составу 58-й армии. Он сменил генерал-майора Сергей Кузовлева, который находился в должности главнокомандующего пять месяцев", - сказал собеседник агентства.
До назначения на Северный Кавказ Никифоров возглавлял 20-ю Гвардейскую общевойсковую армию.
16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.01.2017 Россия забыла о воздухе
17.01.2017 Корабельная ударная группа Северного флота повышает градус истерики в НАТО
17.01.2017 Боевой модуль "Вихрь" разработки севастопольского НТЦ "Импульс-2"
17.01.2017 О программах самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ и перспективных транспортных самолетов СВТС и ПТС
17.01.2017 "Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"
17.01.2017 Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
17.01.2017 В России сформируют части береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути
17.01.2017 В учебном центре ВВО осваивают новый тренажер танка Т-72Б3