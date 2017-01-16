Генерал-майор Евгений Никифоров назначен командующим 58-й армией



Россия проводит учения Кавказ-2016

Источник: vestikavkaza.ru Россия проводит учения Кавказ-2016Источник: vestikavkaza.ru

До назначения на Северный Кавказ он возглавлял 20-ю Гвардейскую общевойсковую армию

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 января. /ТАСС/. Генерал-майор Евгений Никифоров назначен командующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"Генерал-майор Евгений Никифоров представлен командному составу 58-й армии. Он сменил генерал-майора Сергей Кузовлева, который находился в должности главнокомандующего пять месяцев", - сказал собеседник агентства.

До назначения на Северный Кавказ Никифоров возглавлял 20-ю Гвардейскую общевойсковую армию.