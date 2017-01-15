Украина проведет военную инспекцию в России в рамках Венского документа
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Военнослужащие вооруженных сил Украины в центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного во Львовской области.
Источник: РИА Новости. Стрингер
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области, заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - заявил он.
Украинские военные будут проверять российские воинские части с 16 по 19 января.
Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. Так, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджетах. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.
15.01.2017
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