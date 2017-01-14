Министр обороны Франции о совместной с Россией борьбе с терроризмом



Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе слушаний в Национальной ассамблее Франции, 12.01.2017

Источник: Национальная ассамблея Франции Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе слушаний в Национальной ассамблее Франции, 12.01.2017Источник: Национальная ассамблея Франции

12 января министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан посетил Национальную ассамблею Франции, где отвечал на вопросы депутатов. Это было его первое публичное слушание в этом году. Тема касалась тех мер, которые были приняты для борьбы с терроризмом после 7 января 2015 года. Среди прочих ему был задан вопрос относительно роли России в борьбе против "Халифата".

По словам Ле Дриана, после терактов во Франции, "президент Республики нанес визит в Москву. Там он встречался с президентом Путиным. Нам удалось договориться о возможности вместе бороться против терроризма. Мы сошлись на том, что следует определить группы террористов, с которыми следует сражаться в Сирии. И ничего не произошло". Министр сообщил, что против нашего [Франции - bmpd] врага имела места только одна операция со стороны российских войск - в случае с Пальмирой. И Пальмира снова попала в руки "Халифата".

Говоря о целях, которые поражаются французской армией, включая отдельных физических лиц, министр отметил, что "мы находимся на различных театрах военных действий. На Ближнем Востоке и в Северной Африке, везде враг. Скажем просто. Они хотят нас убить. И при этом мы целимся в этого противника, следую базовым принципам ведения конфликтов. Когда лидер боевиков решил воевать с Францией во главе вооруженных людей, какой бы ни была его национальность, чеченец, бельгиец, немец, тунисец или француз, это наш враг, по которому мы бьем и в которого мы целимся. У меня нет никаких угрызений совести по этому поводу".

Наконец, отвечая на вопрос о продолжении операции в Ираке, Дриан высказал мнение, что контроль Халифата над территориями будет ликвидирован. "Примерно в течение месяца. Это не ликвидирует радикальный ислам, но это помешает фундаментализму в "Халифате" - логике создания Халифата".