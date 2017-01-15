Индия может закупить дополнительные 36 истребителей Dassault Rafale



Истребитель Dassault Rafale M на фоне атомного авианосца ВМС Франции R 91 Charles de Gaulle

Источник: Alex Paringaux / defenseindustrydaily.com Истребитель Dassault Rafale M на фоне атомного авианосца ВМС Франции R 91 Charles de GaulleИсточник: Alex Paringaux / defenseindustrydaily.com

Как сообщает французский ресурс "opex360.com" в материале "L’Inde envisagerait de commander 36 avions Rafale supplémentaires", к моменту своего выхода в отставку начальник штаба ВВС Индии маршал авиации Аруп Раха (Arup Raha) полагал, что Индии необходимо иметь 200 боевых самолетов в средней весовой категории, как, например, истребитель Dassault Rafale, чтобы суммарно иметь в составе ВВС 42 истребительные эскадрильи.

Как заявил маршал на своей последней пресс-конференции в декабре 2016 года, "Rafale является многофункциональным истребителем, который может очень эффективно применятся. Мы только что заказали 36 эти самолетов, и нам нужно еще больше истребителей в данной средней категории, чтобы обладать всем спектром возможностей".

Индийское правительство имеет планы по объявлению нового тендера на 200 однодвигательных истребителей, которые частично должны собираться в Индии. Все это реализуется в рамках программы "Make in India" и предусматривает большой объем передаваемых технологий. Два производителя могут откликнуться на это предложение: Saab с истребителем Gripen E/F и Lockheed Martin, который может предложить истребитель F-16, или же F-35 (что представляется маловероятным).

3 января 2017 года, спустя несколько дней после пресс-конференции маршала авиации Раха, министр обороны Индии Манохар Паррикар, подтвердил приверженность данному проекту и уточнил, что цена за один экземпляр закупаемых самолетов не должна превышать 45 млн долл. При этом это программа не начнет реализовываться ранее 2021 года, что не дает проекту гарантий от резких поворотов в его судьбе. При этом, согласно данным ресурса Aviation International News, не исключается закупка дополнительного количества истребителей Rafale. По информации источника в министерстве обороны страны, Нью-Дели рассматривает закупку 36 дополнительных экземпляров Rafale.

Источник AIN отмечает, контракт может быть подписан в 2019 году, а поставки могут начаться уже в 2022 году, когда закончится действующий контракт на поставку 36 истребителей. Эта закупка позволит перевооружить пять эскадрилий [на самом деле суммарно не более четырех - bmpd].

К тому же, у компании Dassault Aviation есть еще одна возможность проникнуть на рынок Индии. ВМС Индии планируют построить авианосец с катапультой. А самолетов, способных взлетать с катапульты, на рынке не так много. Это F-18, F-35 и Rafale M.