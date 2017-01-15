Leonardo получила контракты на пять самолетов М-345 НЕТ и на создание нового боевого вертолета



Первый "полноценный" прототип итальянского учебно-тренировочного самолета Leonardo M-345 HET (номер С.Р.Х.619) в "окончательной конфигурации" перед первым полетом. Венегоно-Супериоре (Италия), 29.12.2016. Хорошо видны новые неокрашенные элементы конструкции, связанные с установкой нового двигателя Williams International FJ44-4M-34 и нового бортового оборудования. Ранее самолет нес рекламную окраску демонстрационно-пилотажной группы итальянских ВВС Freccе Tricolori

Источник: Leonardo Первый "полноценный" прототип итальянского учебно-тренировочного самолета Leonardo M-345 HET (номер С.Р.Х.619) в "окончательной конфигурации" перед первым полетом. Венегоно-Супериоре (Италия), 29.12.2016. Хорошо видны новые неокрашенные элементы конструкции, связанные с установкой нового двигателя Williams International FJ44-4M-34 и нового бортового оборудования. Ранее самолет нес рекламную окраску демонстрационно-пилотажной группы итальянских ВВС Freccе TricoloriИсточник: Leonardo

Итальянская компания Leonardo (бывшая группа Finmeccanica) 13 января 2017 года сообщила, что подписала с министерством обороны Италии контракты на поставку ВВС Италии пяти первых новых реактивных учебно-тренировочных самолетов М-345 НЕТ, а также на создание нового боевого вертолета по программе NEES (Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta) для итальянской армейской авиации. Общая стоимость контрактов превышает 500 млн евро (детализация по стоимости не приводится).

Таким образом, как и ожидалось, ВВС Италии выступили стартовым заказчиком продвигаемого Leonardo (Finmeccanica) с 2012 года реактивного учебно-тренировочного самолета М-345 НЕТ, позиционируемого в качестве относительно недорогой машины для основного этапа подготовки летчиков (для этапа повышенной подготовки предназначен самолет М-346). Всего ВВС Италии, согласно пресс-релизу Leonardo, рассматривают возможность закупки 45 самолетов М-345 НЕТ для замены большей части своих самолетов Aermacchi MB-339. Первые пять законтрактованных самолетов М-345 НЕТ должны быть поставлены в 2019 году.

Самолет Alenia Aermacchi M-345 HET (Нigh-Еfficiency Тrainer) представляет собой модернизированный и "ребрендированный" в 2012 году реактивный учебно-тренировочный самолет М-311, маркетинг которого компания Alenia Aermacchi (часть группы Finmeccanica, ныне дивизион Velivoli компании Leonardo) безуспешно осуществляла с 2005 года, так и не получив заказов. В свою очередь, M-311 являлся модифицированной деривацией учебно-тренировочного самолета SIAI-Marchetti S.211, построенного с 1981 по 1994 годы в количестве 70 единиц и поставлявшегося ВВС Сингапура, Филиппин и Гаити (Aermacchi получила права на эту машину вместе с активами бывшей компании SIAI-Marchetti в 1997 году).

Впервые прототип-демонстратор самолета новой версии, именуемой M-345 HET (представлявший собой модифицированный первый из двух построенных прототипов М-311) был представлен на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2013 года, и тогда же Alenia Aermacchi подписала соглашение с национальным управлением вооружений министерства обороны Италии о разработке этой машины в интересах как ВВС Италии, так и для продвижения на мировом рынке.

В сентябре 2013 года тогдашний министр обороны Италии заявил о планах закупки самолетов M-345 HET для переоснащения к 2017 году демонстрационно-пилотажной группы итальянских ВВС Freccе Tricolori (сейчас использующей самолеты МВ-339PAN). Однако позднее министерство обороны Италии по финансовым причинам отказалось от этого намерения, что привело к тому, что программа M-345 HET оказалась в неопределенном состоянии и серьезно затормозилась. Лишь 29 декабря 2016 года cостоялся первый полет "полноценного" прототипа М-345 НЕТ, представляющего собой все тот же переделанный первый прототип М-311 (номер С.Р.Х.619), но получившего "штатный" для М-345 двигатель Williams International FJ44-4M-34 (вместо использовавшегося на S.211 и М-311 двигателя Pratt & Whitney JT15D) и новое бортовое электронное оборудование (максимально унифицированное с самолетом М-346).

Что касается программы создания нового боевого ("разведывательного и эскортного") вертолета по программе NEES, то он предназначен для замены в армейской авиации Италии боевых вертолетов AgustaWestland (Leonardo) A129 Mangusta, подлежащих списанию к 2025 году (сейчас в итальянской армии 32 вертолета А129 в линейных частях, и 16 - в учебных). К этому времени Leonardo планирует завершить законтрактованные НИОКР по созданию нового вертолета, включая постройку и испытания одного прототипа, трех предсерийных и одного "первого серийного" вертолетов. Предварительно министерство обороны Италии планирует приобрести 48 серийных новых боевых вертолетов.

В октябре 2016 года итальянский парламент в предварительном порядке одобрил выделение 487,06 млн евро на программу NEES на период до 2025 года, и, видимо, на эту сумму и был теперь заключен контракт с Leonardo. Судя по всему, вертолет NEES будет не полностью новой конструкцией, а глубокой модернизацией проекта вертолета А129.