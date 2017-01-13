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"Адмирал Кузнецов" не нуждается в иностранном топливе - Адмирал Попов

16.01.2017 Интерфакс-АВН 42 0
Отрасли и сферы: Флот + Новые разработки
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Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.
Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com

У авианосной группы Северного флота достаточно топлива для возвращения в Североморск

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Авианосной группе Северного флота хватит собственного топлива для возвращения из Средиземноморья в Североморск, считает экс-командующий флотом адмирал Вячеслав Попов.

"Ее сопровождает танкер, поэтому корабли в любой момент могут заправить. Заходы нужны для того, чтобы экономить топливо, которое взято с собой, а сейчас они спокойно дойдут на своем топливе", - сказал в пятницу В.Попов "Интерфаксу-АВН".

В составе корабельной группы тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

По мнению адмирала, обычно плавание из Средиземного моря в Североморск занимает около двух недель, однако точные цифры назвать сложно.

"Это все - переменная величина, зависит от скорости, от задач, которые решаются, от состояния моря", - сказал В.Попов.

По его мнению, поход может растянуться в случае, если корабли в плавании займутся боевой подготовкой. В таком случае, считает адмирал, группировке может потребоваться дополнительное топливо, которое, может быть доставлено из балтийских или других портов ВМФ.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил на прошлой неделе, что авианосная группа покидает Средиземное море в рамках сокращения группировки Вооружённых сил РФ в Сирии. Это связано с новым перемирием, которое действует в Сирии с 30 декабря.

Корабельная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" покинула Североморск 15 октября 2016 года.

Во время перехода группы в Средиземное море в испанских СМИ появилась информация о том, что Испания аннулировала разрешение на заход российских кораблей в порт Сеута для дозаправки. Позднее Минобороны РФ сообщило, что корабли группировки изначально не планировали заходить в испанский порт.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Испания
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29
Су-33
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