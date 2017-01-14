Тайна о российском самолете (Hurriyet, Турция)



Пилот ВВС Турции Пилот ВВС Турции

Бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу (Ahmet Davutolu), отвечая на вопросы Комиссии Великого национального собрания Турции (ВНСТ) по расследованию попытки переворота 15 июля, объяснил, почему после уничтожения российского самолета он сказал: "Приказ отдал я".

Давутоглу, обративший внимание на то, что указание, о котором идет речь, - это правила применения оружия, установленные не только для России, но и всех самолетов, нарушающих наше воздушное пространство, отметил: "Правила применения оружия - это общая инструкция; условлено, что из-за отсутствия достаточного количества времени в момент ее применения командующему, пилоту или военнослужащему, получающему эту инструкцию, как поручено, так и дано право действовать в рамках этой общей инструкции; в случае нарушения, продолжительность которого ограничена секундами, не требуется каких-либо особых предписаний".

Уничтожение российского самолета - тема, над которой я долго работал.

Ответ, который г-н Давутоглу отправил в ВНСТ, подтверждает и полученные мной сведения. Я хотел бы поделиться ими в хронологической последовательности.

Три возмездия в отношении Сирии

22 июня 2012 года Сирия сбила турецкий самолет RF4. Турция изменила правила применения оружия и объявила, что по сирийским самолетам, которые приблизятся к ее воздушному пространству больше, чем на пять миль, будет открыт огонь. В рамках этих правил 16 сентября 2013 года был сбит сирийский вертолет, 23 марта 2014 года - сирийский военный самолет МиГ, а 16 мая 2015 года снова был сбит сирийский вертолет.

В связи с Россией правила изменились

С 1 октября 2015 года ВВС России начали операции в Сирии. В период бомбардировок объектов оппозиции на севере Туркменской горы они начали летать над нашими селами на юге Хатая.

Третьего и 4 октября российские самолеты неоднократно нарушили турецкое воздушное пространство. После предупреждений российские официальные лица извинились и в качестве причины указали на навигационную ошибку.

Шестого октября 2015 года, на совещании, состоявшемся под председательством премьер-министра Ахмета Давутоглу, обсуждались случаи нарушения и причинения беспокойства в воздухе со стороны России. Было принято решение изменить правило, которое действовало со времен холодной войны и не позволяло "открывать огонь по российским (советским) самолетам с целью их уничтожения". Отныне, когда речь шла о российском самолете, нарушившем воздушное пространство, приказ об открытии огня мог отдать командующий или политическое руководство.

22 октября 2015 года Командование ВВС Турции через Генштаб отправило письмо в Канцелярию премьер-министра. Подчеркивалось, что изменение правил в отношении России может породить проблемные последствия не только с точки зрения российско-турецких отношений, но и с точки зрения НАТО.

События в Хатае в день праздника

29 октября 2015 года Турция отмечала День Республики. Руководство страны находилось на праздничных мероприятиях. В небе над Хатаем появился российский вертолет. Когда дежурный истребитель не смог подняться в воздух, было решено ударить ракетой SAM. Но когда в связи с задержкой в высшем командовании это тоже стало невозможно, российский вертолет покинул турецкое воздушное пространство, в котором долго находился. Эта ситуация вызвала большое негодование Давутоглу.

22 ноября 2015 года Давутоглу созвал совещание по безопасности во Дворце Чанкая. Решение о российских самолетах было оставлено на усмотрение пилотов и командно-диспетчерского пункта. Некоторые министры из Партии справедливости и развития открыто выступили против таких изменений.

24 ноября турецкий истребитель сбил российский самолет, нарушивший воздушное пространство. Удар был нанесен ракетой с системой теплового наведения, чтобы пилоты имели возможность спастись.

В отношениях с Россией вспыхнул крупный кризис, и в марте 2016 года правила применения оружия в отношении России были восстановлены.

Пилот - гюленист?

Давутоглу пояснил, что словами "приказ отдал я" он взял ответственность на себя; в то же время он хотел изучить вопрос о связи пилотов, сбивших российский самолет, с террористической организацией FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen). Давутоглу поделился следующей информацией: "Так, на одной из наших последующих встреч наш начальник Генштаба сообщил, что прошлое и контакты пилотов изучены, какой-либо конкретной связи установить не удалось".

Заявление Давутоглу о том, что приказ отдал он, вызвало весьма бурную реакцию президента России Владимира Путина. Как в период, когда Путин начал верить, что FETÖ хочет навредить турецко-российским отношениям во многих областях, включая уничтожение самолета и покушение на посла Карлова, он оценит это откровение Давутоглу? Поживем - увидим.

Дениз Зейрек (Deniz Zeyrek)