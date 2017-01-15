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Садовничий: запуск спутника "Ломоносов" стал одним из самых успешных в РФ

16.01.2017 РИА Новости 40 0
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Ракета-носитель Союз-2.1а
Ракета-носитель Союз-2.1а с космическими аппаратами Ломоносов, Аист-2Д и SamSat-218 на стартовой площадке космодрома Восточный
Источник: РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Запуск спутника "Ломоносов" стал одним из самых успешных запусков научного спутника в России, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на дне открытых дверей в воскресенье.

Научный космический аппарат (КА) "Михайло Ломоносов", созданный по заказу МГУ, был запущен в апреле 2016 года с космодрома Восточный.

"Та информация, которую он сбрасывает - открыты новые явления, открыты новые космические объекты, сброшена большая информация по так называемому "космическому мусору". Это один из самых успешных запусков научного спутника за последнее время в нашей стране", - сказал Садовничий.

Он отметил, что "Ломоносов" - это космическая станция, имеющая десятки приборов.

Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту аппарата установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.

"Может быть, это единственный университет мира, который способен делать сам спутники и их запускать", - подчеркнул ректор, отметив, что студенты, аспиранты и преподаватели МГУ всего создали шесть спутников и 400 космических аппаратов.

"Это означает, что мы - пионеры в освоении космической эры", - заключил Садовничий.

15.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
Восточный Космодром

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