Садовничий: запуск спутника "Ломоносов" стал одним из самых успешных в РФ
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Ракета-носитель Союз-2.1а с космическими аппаратами Ломоносов, Аист-2Д и SamSat-218 на стартовой площадке космодрома Восточный
Источник: РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Запуск спутника "Ломоносов" стал одним из самых успешных запусков научного спутника в России, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на дне открытых дверей в воскресенье.
Научный космический аппарат (КА) "Михайло Ломоносов", созданный по заказу МГУ, был запущен в апреле 2016 года с космодрома Восточный.
"Та информация, которую он сбрасывает - открыты новые явления, открыты новые космические объекты, сброшена большая информация по так называемому "космическому мусору". Это один из самых успешных запусков научного спутника за последнее время в нашей стране", - сказал Садовничий.
Он отметил, что "Ломоносов" - это космическая станция, имеющая десятки приборов.
Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту аппарата установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.
"Может быть, это единственный университет мира, который способен делать сам спутники и их запускать", - подчеркнул ректор, отметив, что студенты, аспиранты и преподаватели МГУ всего создали шесть спутников и 400 космических аппаратов.
"Это означает, что мы - пионеры в освоении космической эры", - заключил Садовничий.
15.01.2017
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