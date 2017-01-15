СМИ узнали об остающихся в Сирии российских средствах ПВО



Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия

Источник: МО РФ Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, СирияИсточник: МО РФ

После сокращения группировки Вооруженных сил России в Сирии на авиабазе Хмеймим сохранится мощная система противовоздушной обороны. Об этом "Интерфаксу" в воскресенье, 15 января, сообщил информированный источник.

"От ударов с воздуха аэродром Хмеймим по-прежнему будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400, а также современные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь"", — отметил собеседник агентства.

По его словам, весь периметр аэродрома, находящийся под присмотром военной полиции, оборудован самыми современными техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

Источник также рассказал, что прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что пункт ВМФ в Тартусе планируется модернизировать до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. "Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера", — подчеркнул он.

О сокращении российской группировки в Сирии было объявлено в конце декабря 2016 года. "Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской Республике, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом", — сказал тогда президент Владимир Путин.

В январе в Минобороны отмечали, что шесть бомбардировщиков Су-24 отправлены из Сирии в Россию, а корабельная авианосная группа Северного флота начала возвращаться из Средиземного моря в Североморск.

30 декабря в Сирии начал действовать режим прекращения огня.