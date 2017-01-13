Власти Японии прокомментировали слова Мэттиса о расходах на военные объекты США



Шеф Пентагона Эштон Картер в Японии во время инспекции вертолетоносца Идзумо, 6 декабря 2016

Источник: REUTERS/ Kim Kyung-Hoon Шеф Пентагона Эштон Картер в Японии во время инспекции вертолетоносца Идзумо, 6 декабря 2016Источник: REUTERS/ Kim Kyung-Hoon

Так, в прошлом году Токио выделил около $7,18 млрд на траты, связанные с размещением баз США, вклад Вашингтона, по некоторым данным, примерно равен $5,5 млрд

ТОКИО, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Токио уверен, что должным образом делит с Вашингтоном расходы, связанные с содержанием военных объектов США на территории Японии. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Эти расходы делятся между Японией и США надлежащим образом", - подчеркнул Суга. Его ремарка прозвучала на фоне заявления Джеймса Мэттиса, выдвинутого избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США. Выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Мэттис отметил, что все американские союзники "должны нести справедливую долю финансового бремени" обороны со стороны США.

В прошлом году Япония выделила около 760 млрд иен (порядка $7,18 млрд) на траты, связанные с размещением баз США. Вклад Вашингтона, по некоторым данным, примерно равен $5,5 млрд.