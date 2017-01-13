Мировой океан манит адмиралов Поднебесной



ВМС НОАК: два эсминца Тип 052D, два фрегата Тип 054А, два десантных корабля-дока Тип 071

Источник: militaryparitet.com ВМС НОАК: два эсминца Тип 052D, два фрегата Тип 054А, два десантных корабля-дока Тип 071Источник: militaryparitet.com

Современное состояние и перспективы развития надводных сил ВМС НОАК

Надводные силы ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представляют собой род сил, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок; поражения надводных кораблей противника, обеспечения боевой устойчивости стратегических подводных ракетоносцев (ПЛАРБ), собственных корабельных группировок прикрытия сил флота, военно-морских баз, портов, объектов береговой инфраструктуры, сухопутных группировок войск (сил) в прибрежной зоне от ударов средств воздушного нападения противника. Кроме того, они предназначены для оказания огневой и другой поддержки боевых действий этих сил на прибрежных направлениях, решения задач по их тыловому обеспечению, постановке минных заграждений, противоминной борьбе, обеспечению морских перевозок, транспортировке и высадке морского десанта.

Требуется больше кораблей

В рамках реализации программы модернизации ВМС НОАК ставится задача значительного наращивания в их боевом составе кораблей дальней морской зоны – эсминцев и фрегатов, а также заметного увеличения спектра решаемых ими боевых задач. Осознавая, что без авианесущих кораблей ВМС НОАК будут ограничивать свои операции лишь районами, где им может оказывать поддержку авиация наземного базирования, китайское военное руководство разработало и утвердило Программу строительства авианесущих кораблей.

По мере роста влияния КНР в мире, повышения ее роли в решении региональных и глобальных проблем все большее значение в спектре выполняемых ВМС функций приобретают международные, которые связаны с реализацией двусторонних или многосторонних соглашений, касающихся обеспечения и расширения мер доверия, предотвращения инцидентов на море, содействия ООН и региональным международным организациям в проведении миротворческих и спасательных операций, участия в противопиратских действиях.

Что касается демонстрации силы, то одним из самых эффективных ее инструментов на океанских пространствах считаются авианосцы и обеспечивающие их действия боевые корабли, составляющие авианосную ударную группу (АУГ). Стремление Китая иметь в боевом составе ВМС НОАК авианосные соединения помимо решения специфических оперативных задач связано с тем, что корабли этого класса считаются одними из атрибутов великой державы и в наибольшей степени подходят для выполнения функций демонстрации силы.

Основу надводных сил ВМС НОАК составляют эскадренные миноносцы и фрегаты различных типов, в том числе оснащенные ударным управляемым ракетным оружием (УРО) и корабли береговой обороны: патрульные корабли и ракетные катера (РКА). В ходе модернизации ВМС основной упор делается на разработку и строительство многофункциональных боевых кораблей, имеющих мощное вооружение различного предназначения: противокорабельные крылатые и баллистические ракеты, противолодочные средства и средства ПВО. Эсминцы и фрегаты обеспечивают базирование противолодочных вертолетов.

От «Современного» до «Люйчжоу»

Наиболее современными среди надводных кораблей ВМС НОАК являются приобретенные в России эсминцы УРО типа «Современный» (по китайской классификации «Ханчжоу») и эсминцы собственной китайской разработки типа «Лоян» и «Люйчжоу», представляющие собой боевые корабли поколения 3++.

Эсминцы УРО типа «Современный» были спроектированы в СССР в 1980-х годах. Для нанесения ударов по надводным целям корабли этого типа оснащены двумя счетверенными пусковыми установками сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет (ПККР) «Москит» с дальностью полета 240 км, имеющих натовское обозначение Sunburn. Для решения задач ПВО имеется два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) морского базирования типа SA-N-7 (российское обозначение – «Ураган»).

Эсминцы УРО типа «Лоян», «Лоян II» и «Люйчжоу» относятся к кораблям аналогичного класса, но обладают еще более высокими боевыми возможностями. Они имеют газотурбинную силовую установку и мощное вооружение (две счетверенные пусковые установки ПККР YJ-83 (С-803)) и оснащены более эффективными средствами ПВО – 3РК SA-N-20 Gramble, позволяющими решать задачи обеспечения ПВО района боевых действий. Указанные типы эсминцев УРО построены с применением технологии «стелс», снижающей радиолокационную заметность.

Эсминцы УРО типа «Люйда I», «Люйда II», «Ханчжоу», «Лоян» и «Люйчжоу», а также все фрегаты последних проектов, кроме «Цзянху» тип I, имеют взлетно-посадочную палубу для вертолетов и внутренний ангар.

Следует указать, что по боевым возможностям средств борьбы с надводными кораблями находящиеся в боевом составе ВМС НОАК эсминцы УРО российской постройки и корабли этого класса последних проектов собственной разработки сопоставимы, а по отдельным параметрам, включая огневую мощь, превосходят современные американские и японские эсминцы и фрегаты УРО. Тем не менее по противовоздушному и особенно противолодочному вооружению они существенно уступают последним. Особенно заметное отставание наблюдается в области систем разведки и управления вооружением. Впрочем, китайская промышленность ведет создание новых типов боевых кораблей – c более современными вооружением и техсредствами.

Помимо нескольких десятков кораблей дальней и средней морской зоны, включая один авианосец, в боевом составе ВМС НОАК имеется более 250 боевых кораблей ближней морской зоны. В их число входят и развернутые в последнее время около 80 быстроходных катеров типа «Хубэй», каждый из которых несет по 8 противокорабельных ракет.

Александр Васильевич Шлындов – ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, профессор Академии военных наук, полковник в отставке