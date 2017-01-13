Die Welt: боевики ИГ нашли слабое место "неуязвимых" немецких танков
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Основной боевой танк Leopard 2A4
Источник: www.armyrecognition.com
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Немецкие танки "Леопард 2A4" не выдержали проверки боем: рядом с сирийским городом Аль-Баб боевикам ИГ (запрещена в России) удалось подбить 10 боевых машин, принадлежащих турецкой армии, сообщает Die Welt.
Ранее "Леопарды" считались практически неуязвимыми. Танки данной модели использовались в ходе военных кампаний в Косово и Афганистане, однако даже боевики движения "Талибан", вооруженные относительно современными противотанковыми системами, были не в состоянии противостоять немецким боевым машинам, пишет издание.
Журналисты Die Welt полагают, что причиной такого "провала" могла стать неопытность турецких экипажей или ошибки высшего командования турецкой армии.
Как отмечает издание, террористы атаковали "Леопарды" с ясным пониманием того, какие части боевой машины наиболее уязвимы для противотанковых ракет. Die Welt пишет: танк предназначен для фронтальных дуэлей, при этом с тыльной стороны он недостаточно бронирован.
Кроме того, некоторые эксперты заявили, что 60-тонная боевая машина просто не подходит для уличного боя. Так, с "Леопардов" турецкой армии были сняты дополнительные блоки динамической защиты, поскольку в черте города от их детонации могли пострадать солдаты. По мнению журналистов, демонтаж динамической защиты сделал боевые машины уязвимыми для ПТУРов.
При этом обозреватели подчеркивают, что немецкий военпром постоянно работает над новыми модификациями "Леопарда" и, по всей вероятности, существующие недостатки конструкции будут устранены в следующих моделях.
13.01.2017
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