Трамп потребовал снизить стоимость новых кораблей для ВМС США
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Корабль прибрежной морской зоны USS Gabrielle Giffords (LCS-10), ВМС США
Источник: Википедия
Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своего плана увеличения корабельного состава флота потребовал снизить стоимость строительства новых боевых единиц. Об этом порталу Военно-морского института США (USNI) рассказал вице-адмирал Томас Мур, возглавляющий NAVSEA (Управление вооружения и кораблестроения ВМС США).
Мур заявил это по итогам встречи с Трампом и представителями переходной администрации. По его словам, как пишет портал, "будущий верховный главнокомандующий продемонстрировал подход бизнесмена".
"Промышленность и флот взяли на себя обязательство снижать цены. Позиция Трампа твердо заявлена и ясна, она обращена не только к промышленности, но и к нам. Перспективы усиления ВМС вдохновляют, но придется изрядно поработать", — цитирует издание слова Мура.
Трамп потребовал существенно сократить расходы на строительство новых кораблей на фоне провозглашенного им еще осенью, в период предвыборной кампании, плана по доведению количества кораблей на флоте до 350 единиц. Сейчас их 272, а действующие программы развития предусматривают потолок в 308 единиц.
Численность, названная избранным президентом, в последний раз достигалась ВМС США в начале 1998 года.
13.01.2017
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