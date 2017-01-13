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Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова

16.01.2017 Lenta.ru 31 0
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Шлем 6Б47 с креплениями для приборов
Шлем 6Б47 с креплениями для приборов
Источник: http://kanchukov-sa.livejournal.com/

Ополченец самопровозглашенной ДНР выжил после попадания в голову пули из автомата Калашникова благодаря шлему 6б47 из российской экипировки "Ратник". Об этом в пятницу, 13 января, на тематическом форуме "Глобальная авантюра" сообщил блогер под ником VladDn.

"Информация от коллег из МВД ДНР: пару-тройку дней назад у нас на позициях (детали не раскрываю, но место это все время на слуху уже не один месяц) во время ночного обстрела со стороны противника один из бойцов получил пулю в голову", — пишет автор.

По его данным, пуля вошла "носиком", сзади-справа, под небольшим углом к поверхности шлема, разрушилась и нанесла поражение осколками составляющих элементов, которые вышли с внутренней стороны шлема. "Боец получил открытую черепно-мозговую травму (есть сколы кости черепа), но остался жив (...) В настоящий момент состояние раненого стабильное", — отмечает блогер.

Он оговорился, что снаряжение закупается ополченцами самостоятельно, на личные средства, без поддержки российских властей. Публикация проиллюстрирована фотографиями шлема пострадавшего бойца.

Разработка боевой экипировки "Ратник" началась в России в 2000-х и полностью завершилась в конце мая 2015 года. Комплект включает полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления. В него также входят рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и прочее. В октябре 2014 года был подписан трехлетний контракт на поставку "Ратника" в войска.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Шлем 6Б47

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