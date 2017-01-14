Бороться с диверсантами на Северном флоте будет "Юнармеец Заполярья"



Противодиверсионный катер «Грачонок»

Источник: http://www.tetis-pro.ru/ Противодиверсионный катер «Грачонок»Источник: http://www.tetis-pro.ru/

Торжественная церемония подъема Военно-морского флага РФ на двух новых катерах проекта 21980 "Грачонок" прошла в главной базе подводных сил Северного флота

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Новейший противодиверсионный катер, поступивший на вооружение Северного флота (СФ), получил название "Юнармеец Заполярья". Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"Сегодня в главной базе подводных сил Северного флота - Гаджиево - состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 "Грачонок" и присвоения одному из них наименования "Юнармеец Заполярья", - сообщили на флоте.

С подъемом флага эти катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами СФ. Наименование "Юнармеец Заполярья" присвоено одному катеру приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России. Церемония подъема Андреевского флага на противодиверсионных катерах прошла под руководством командующего подводными силами СФ контр-адмирала Владимира Гришечкина. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и, по доброй морской традиции, пожелал семь футов под килем.

В торжественном мероприятии приняли участие представители штаба Северного флота, администрации закрытого административно-территориального образования Александровск. На церемонии присутствовали участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" из гарнизона Гаджиева. Ранее эти два противодиверсионных катера проекта 21980 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе подводных сил СФ - Гаджиево.

В состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота вошли одиннадцатый и двенадцатый катера проекта 21980 "Грачонок" в серии, разработанной для перевооружения специальных подразделений. Катера были разработаны нижегородским ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел", построены на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для охраны водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним. Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами, их радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.