Кадыров: зарубежные террористические центры хотят влиять на молодежь через соцсети
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Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
В Чечне эти попытки обречены на провал, подчеркнул глава республики
ГРОЗНЫЙ, 13 января. /ТАСС/. Зарубежные террористические центры стремятся через социальные сети повлиять на молодежь.
Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сегодня зарубежные террористические и ваххабисткие центры стремятся через социальные сети повлиять на молодежь в Чечне, других регионах и странах, чтобы поднять ее на кровавую борьбу с исламом и исламским миром. В Чечне эти попытки обречены на провал. И это мы доказали", - написал Кадыров.
По его словам, известные исламские ученые назвали джихадом деятельность по укреплению государственного строя и решению социальных проблем общества, но враги ислама умышленно пытаются свести его значение к участию в войне.
"Это бессовестная и беззастенчивая ложь, преследующая цель опорочить ислам и мусульман. За этими ложными выводами стоят, как те, кто называет себя мусульманами, не будучи ими, так и те, кто откровенно ведут в СМИ грязную войну с исламом. Так, порожденное спецслужбами США и Запада Иблисское государство заявляет, что находится на пути джихада, проливая при этом кровь миллионов мусульман и немусульман, уничтожая государство с исламскими святынями", - написал Кадыров.
В среду вечером одновременно в нескольких населенных пунктах Курчалоевского района Чечни сотрудники республиканского МВД и управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по республике успешно провели спецоперацию, в результате которой четверо боевиков были уничтожены и десятки задержаны. СМИ сообщали, что раскрыть боевиков удалось благодаря их переписке в WhatsApp, где у террористов была своя группа.
13.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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