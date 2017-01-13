От "Лакоты" до "Чинука" и "Апача"
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Вертолеты UH 60 Black Hawk 5-го батальона 101-й боевой авиационной бригады "Крылья судьбы" транспортируют солдат 3-го батальона 187-го полка 3-й бригады тактической группы "Rakkasans" 101-й воздушно штурмовой дивизии на полигоне Landing Zone Red Crow в ходе операции Golden Eagle 8-го апреля 2014-го года.
Источник: Джоэл Сальгадо (Joel Salgado) / strategypage
Компания CAE USA получила контракт на оказание услуг по технической поддержке тренировочных вертолетов армии США на сумму 50 млн долл на базе Форт-Рукер (Алабама). С перспективой подписания следующих контрактов до апреля 2026 года стоимость может достичь более 450 млн долл.
Ежегодно более 900 курсантов проходят обучение на вертолетах TH-67 Creek and UH-72 Lakota , далее становятся членами экипажей тактических вертолетов UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache и CH-47 Chinook.
13.01.2017
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