От "Лакоты" до "Чинука" и "Апача"



Вертолеты UH 60 Black Hawk 5-го батальона 101-й боевой авиационной бригады "Крылья судьбы" транспортируют солдат 3-го батальона 187-го полка 3-й бригады тактической группы "Rakkasans" 101-й воздушно штурмовой дивизии на полигоне Landing Zone Red Crow в ходе операции Golden Eagle 8-го апреля 2014-го года.

Источник: Джоэл Сальгадо (Joel Salgado) / strategypage Вертолеты UH 60 Black Hawk 5-го батальона 101-й боевой авиационной бригады "Крылья судьбы" транспортируют солдат 3-го батальона 187-го полка 3-й бригады тактической группы "Rakkasans" 101-й воздушно штурмовой дивизии на полигоне Landing Zone Red Crow в ходе операции Golden Eagle 8-го апреля 2014-го года.Источник: Джоэл Сальгадо (Joel Salgado) / strategypage

Компания CAE USA получила контракт на оказание услуг по технической поддержке тренировочных вертолетов армии США на сумму 50 млн долл на базе Форт-Рукер (Алабама). С перспективой подписания следующих контрактов до апреля 2026 года стоимость может достичь более 450 млн долл.

Ежегодно более 900 курсантов проходят обучение на вертолетах TH-67 Creek and UH-72 Lakota , далее становятся членами экипажей тактических вертолетов UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache и CH-47 Chinook.