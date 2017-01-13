Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

От "Лакоты" до "Чинука" и "Апача"

16.01.2017 Военный паритет 37 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолеты UH 60 Black Hawk
Вертолеты UH 60 Black Hawk 5-го батальона 101-й боевой авиационной бригады "Крылья судьбы" транспортируют солдат 3-го батальона 187-го полка 3-й бригады тактической группы "Rakkasans" 101-й воздушно штурмовой дивизии на полигоне Landing Zone Red Crow в ходе операции Golden Eagle 8-го апреля 2014-го года.
Источник: Джоэл Сальгадо (Joel Salgado) / strategypage

Компания CAE USA получила контракт на оказание услуг по технической поддержке тренировочных вертолетов армии США на сумму 50 млн долл на базе Форт-Рукер (Алабама). С перспективой подписания следующих контрактов до апреля 2026 года стоимость может достичь более 450 млн долл.

Ежегодно более 900 курсантов проходят обучение на вертолетах TH-67 Creek and UH-72 Lakota , далее становятся членами экипажей тактических вертолетов UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache и CH-47 Chinook.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64A Apache
CH-47 "Чинук"
UH-60

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 16.01 00:21
  • 11
Новая государственная программа вооружений будет урезана
  • 15.01 23:38
  • 4
Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания
  • 15.01 23:36
  • 18
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 15.01 23:23
  • 825
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 23:21
  • 4041
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 22:57
  • 38
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 15.01 22:55
  • 11
Причиной аварии "Прогресса" мог стать мусор в двигателе или заводской брак
  • 15.01 20:56
  • 4
SpaceX проведет первый после аварии запуск Falcon 9 не раньше 14 января
  • 15.01 19:43
  • 14
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 15.01 19:22
  • 3203
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.01 18:40
  • 22
Стелс-танкер против России и Китая
  • 15.01 16:56
  • 81
Выборы в США 2016
  • 15.01 16:48
  • 5
Чайка отчитался о выполнении гособоронзаказа 2016 года
  • 15.01 14:11
  • 2
НАТОвская «игла» стандартов или правильный выбор Беларуси
  • 15.01 12:49
  • 41
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  