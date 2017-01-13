Вторая партия "Рафалей"
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Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС Индии
Источник: www.indiandefensenews.in
Индия рассматривает возможность заключения второго контракта на покупку еще 36 истребителей Rafale, заявил один из источников, близких к данной программе.
По его словам, контракт будет подписан в 2019 году с поставками в 2022 году, то есть тогда, когда 36 самолетов первой партии будут переданы Индии. В общей сложности 72 истребителя дадут возможность сформировать пять эскадрилий.
Наблюдатели также отмечают, что решение отказаться от доводки и закупок палубного варианта истребителя Tejas может указывать на то, что индийский флот планирует приобрести палубные "Рафали".
13.01.2017
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