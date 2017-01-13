Вторая партия "Рафалей"



Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС Индии

Источник: www.indiandefensenews.in Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС ИндииИсточник: www.indiandefensenews.in

Индия рассматривает возможность заключения второго контракта на покупку еще 36 истребителей Rafale, заявил один из источников, близких к данной программе.

По его словам, контракт будет подписан в 2019 году с поставками в 2022 году, то есть тогда, когда 36 самолетов первой партии будут переданы Индии. В общей сложности 72 истребителя дадут возможность сформировать пять эскадрилий.

Наблюдатели также отмечают, что решение отказаться от доводки и закупок палубного варианта истребителя Tejas может указывать на то, что индийский флот планирует приобрести палубные "Рафали".