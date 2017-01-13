«Локхид Мартин» поставила заказчику 200-й истребитель F-35 «Лайтнинг-2»



Первый построенный для Японии истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер AХ-1, японский бортовой номер 69-8701) в первом полете. Форт-Уорт, 24.08.2016

Источник: Lockheed Martin Первый построенный для Японии истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер AХ-1, японский бортовой номер 69-8701) в первом полете. Форт-Уорт, 24.08.2016Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 13 января. «Локхид Мартин» поставила заказчику 200-й многоцелевой истребитель F-35 «Лайтнинг-2». Самолет F-35A (AX-2), переданный 12 января ВВС Сил самообороны Японии на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас), в тот же день выполнил перелет на авиабазу Льюк (шт.Аризона).

Таким образом, на базе, которая используется для подготовки пилотов стран-участниц проекта, в настоящее время находится 46 самолетов F-35.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», «Локхид Мартин» потребовалось около 6 лет на поставку 200 самолетов с момента передачи ВВС США первого истребителя в мае 2011 года. За это время общий налет поставленных F-35 составил 75 тыс. часов, подготовку прошли более 380 пилотов и 3700 технических специалистов.

Согласно официальным данным, Австралия намерена приобрести 100 F-35A, Канада – 65 F-35A (программа пересматривается), Дания – 30 F-35A, Израиль – 50 F-35A (возможно, в дальнейшем заказ будет увеличен до 75 ед.), Италия – 60 F-35A и 30 F-35B, Япония – 42 F-35A, Нидерланды – 37 F-35A, Норвегия – 52 F-35A, Республика Корея – 40 F-35A, Турция – 100 F-35A, Великобритания – 138 F-35B, ВВС США – 1763 F-35A, КМП США – 353 F-35B и 67 F-35C, ВМС США – 260 F-35C.

Стоимость заключенного в ноябре 2016 года (последнего по времени) контракта на поставку истребителей F-35 «Лайтнинг-2» в рамках 10-го опциона (Lot 10) к соглашению о мелкосерийном производстве составила 7,2 млрд. долл. Он предусматривает поставку 90 самолетов. С учетом покупки материалов с длительными сроками изготовления, стоимость истребителя данной партии составит 91,4 млн. долл. (усредненная стоимость трех вариантов, исключая двигатели). «Локхид Мартин» планирует снизить стоимость F-35A (самый дешевый вариант) до 80-85 млн. долл. к 2019 году.

В декабре 2016 года глава «Локхид Мартин» Мэрилин Хьюсон дала личное обещание избранному президенту США Дональду Трампу предпринять усилия для снижения стоимости F-35, программу создания которого республиканец назвал непомерно дорогостоящей.