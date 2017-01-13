Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Локхид Мартин» поставила заказчику 200-й истребитель F-35 «Лайтнинг-2»

16.01.2017 ЦАМТО 76 0
0
Понравилась новость?
 0
Lockheed Martin F-35А
Первый построенный для Японии истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер AХ-1, японский бортовой номер 69-8701) в первом полете. Форт-Уорт, 24.08.2016
Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 13 января. «Локхид Мартин» поставила заказчику 200-й многоцелевой истребитель F-35 «Лайтнинг-2». Самолет F-35A (AX-2), переданный 12 января ВВС Сил самообороны Японии на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас), в тот же день выполнил перелет на авиабазу Льюк (шт.Аризона).

Таким образом, на базе, которая используется для подготовки пилотов стран-участниц проекта, в настоящее время находится 46 самолетов F-35.


Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», «Локхид Мартин» потребовалось около 6 лет на поставку 200 самолетов с момента передачи ВВС США первого истребителя в мае 2011 года. За это время общий налет поставленных F-35 составил 75 тыс. часов, подготовку прошли более 380 пилотов и 3700 технических специалистов.


Согласно официальным данным, Австралия намерена приобрести 100 F-35A, Канада – 65 F-35A (программа пересматривается), Дания – 30 F-35A, Израиль – 50 F-35A (возможно, в дальнейшем заказ будет увеличен до 75 ед.), Италия – 60 F-35A и 30 F-35B, Япония – 42 F-35A, Нидерланды – 37 F-35A, Норвегия – 52 F-35A, Республика Корея – 40 F-35A, Турция – 100 F-35A, Великобритания – 138 F-35B, ВВС США – 1763 F-35A, КМП США – 353 F-35B и 67 F-35C, ВМС США – 260 F-35C.


Стоимость заключенного в ноябре 2016 года (последнего по времени) контракта на поставку истребителей F-35 «Лайтнинг-2» в рамках 10-го опциона (Lot 10) к соглашению о мелкосерийном производстве составила 7,2 млрд. долл. Он предусматривает поставку 90 самолетов. С учетом покупки материалов с длительными сроками изготовления, стоимость истребителя данной партии составит 91,4 млн. долл. (усредненная стоимость трех вариантов, исключая двигатели). «Локхид Мартин» планирует снизить стоимость F-35A (самый дешевый вариант) до 80-85 млн. долл. к 2019 году.


В декабре 2016 года глава «Локхид Мартин» Мэрилин Хьюсон дала личное обещание избранному президенту США Дональду Трампу предпринять усилия для снижения стоимости F-35, программу создания которого республиканец назвал непомерно дорогостоящей.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Дания
Израиль
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
США
Турция
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 16.01 00:21
  • 11
Новая государственная программа вооружений будет урезана
  • 15.01 23:38
  • 4
Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания
  • 15.01 23:36
  • 18
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 15.01 23:23
  • 825
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 23:21
  • 4041
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 22:57
  • 38
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 15.01 22:55
  • 11
Причиной аварии "Прогресса" мог стать мусор в двигателе или заводской брак
  • 15.01 20:56
  • 4
SpaceX проведет первый после аварии запуск Falcon 9 не раньше 14 января
  • 15.01 19:43
  • 14
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 15.01 19:22
  • 3203
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.01 18:40
  • 22
Стелс-танкер против России и Китая
  • 15.01 16:56
  • 81
Выборы в США 2016
  • 15.01 16:48
  • 5
Чайка отчитался о выполнении гособоронзаказа 2016 года
  • 15.01 14:11
  • 2
НАТОвская «игла» стандартов или правильный выбор Беларуси
  • 15.01 12:49
  • 41
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  