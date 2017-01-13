Япония предложила на тендеры ВС Новой Зеландии самолет МПА P-1 и ВТС C-2



Патрульный самолет C-2

Источник: militaryparitet.com Патрульный самолет C-2Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 13 января. Японская компания «Кавасаки хэви индастриз» (Kawasaki Heavy Industries – KHI) предложила Новой Зеландии в рамках двух проводимых тендеров морской патрульный самолет P-1 и транспортный самолет C-2.

Как подтвердил 6 января представитель KHI изданию «IHS Джейнс», компания в сотрудничестве с Министерством обороны Японии предоставила соответствующую информацию Новой Зеландии в рамках проводимых конкурсов по замене самолетов базовой патрульной авиации P-3K2 «Орион» и военно-транспортных самолетов C-130 «Геркулес» (оба типа самолетов были введены в эксплуатацию в середине 1960-х гг.).

Японская финансовая газета «Никкей» 3 января сообщала, что японское Министерство обороны уже предоставило ответы на «запросы об информации» (RFI) по ТТХ своих самолетов. Как ожидается, более конкретные предложения будут представлены в первой половине 2017 года, включая совместное техническое обслуживание и производство компонентов. Торги по обоим тендерам должны состояться в середине 2018 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, «запросы об информации» в рамках тендеров Вооруженных сил Новой Зеландии по закупке пяти военно-транспортных самолетов и четырех морских патрульных самолетов были выпущены в августе прошлого года.

Программа FAMC (Future Air Mobility Capability) ВВС Новой Зеландии предусматривает приобретение военно-транспортных самолетов для замены пяти C-130H «Геркулес» и двух «Боинг-757». Поставка первого самолета для замены C-130H планируется в феврале 2020 года, достижение начальной оперативной готовности – в феврале 2021 года, окончательной готовности – не позднее февраля 2024 года. Замена парка «Боинг-757» планируется до 1 февраля 2025 года с достижением начальной оперативной готовности 1 февраля 2026 года.

Проект FASC (Future Air Surveillance Capability) готовился в соответствии с представленной «Белой книгой по обороне 2016», в которой анонсирован 15-летний план модернизации. Данный проект предусматривает закупку к середине 2020 гг. четырех морских патрульных самолетов для замены парка самолетов базовой патрульной авиации из шести P-3K2 «Орион».

P-1 MPA был принят на вооружение ВМС Сил самообороны Японии в 2013 году и по состоянию на конец 2016 года в эксплуатацию было введено 11 самолетов. Самолет C-2 официально начал поступать в ВВС Сил самообороны Японии в марте 2016 года. Ожидается, что в общей сложности будет принято на вооружение около 30 самолетов C-2. Оба типа воздушных судов определены в качестве ключевых экспортных платформ.

Япония отменила эмбарго на экспорт ВиВТ в 2014 году, однако существенных «подвижек» в увеличении военного экспорта пока не наблюдается.