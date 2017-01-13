В Военно-воздушной академии развернуты 20 новейших учебных комплексов



Многофункциональный мобильный комплекс радиоэлектронного подавления РЭП 1РЛ257 "Красуха-4"

Источник: http://rostec.ru/ Многофункциональный мобильный комплекс радиоэлектронного подавления РЭП 1РЛ257 "Красуха-4"Источник: http://rostec.ru/

ЦАМТО, 13 января. Учебная база Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина пополнилась двадцатью современными учебными комплексами, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В процесс обучения курсантов введены модули помех комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4», автоматизированный командный пункт и модуль разведки из состава комплекса «Москва-1», мобильный пункт управления Р-340М, станции радиопомех РБ-312А, автоматизированные системы подготовки боевых расчетов комплексов воздушной разведки АСП-101, АСП-50 и АСП-ОН, а также статические тренажеры по вождению грузового автомобиля КамАЗ и другие учебные комплексы.

В академии ведется работа по созданию единого информационного ресурса электронных учебников для военных вузов, для чего развернуты автоматизированные рабочие места с доступом в интернет.

Кроме того, в учебной авиационной базе академии, дислоцированной в Саратовской области, функционирует специализированная лаборатория по поддержанию эксплуатации вертолетов Ка-226 с техническими средствами, программным обеспечением и необходимой документацией, необходимой для деятельности инженерно-технического состава.