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«Талес» поставит Сухопутным войскам Франции БЛА «Спай Рейнджер»

16.01.2017 ЦАМТО 39 0
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БЛА Spy'Ranger
Французский разведывательный мини-беспилотник Spy'Ranger
Источник: Thales

ЦАМТО, 13 января. Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) объявила, что 21 декабря 2016 года уведомила компанию «Талес» (Thales) о выборе по итогам проведенного тендера предложенного ею малоразмерного разведывательного БЛА «Спай Рейнджер» для оснащения ВС Франции.

БЛА предназначены для замены разведывательных систем DRAC, применявшихся СВ Франции с 2008 года. Контракт включает твердый заказ на поставку 35 систем «Спай Рейнджер». В общей сложности запланирована поставка 70 комплектов БЛА. Первые комплекты будут поставлены к 2019 году. Срок эксплуатации новых систем составит 10 лет.


Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Франции в первой половине 2016 года направило ряду компаний запрос о предложениях на поставку до 70 малоразмерных комплектов (всего 210 ед.) беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для замены состоящих на вооружении БЛА DRAC. Общая стоимость поставки оценивается в 100 млн. долл.


БЛА предназначены для поддержки маневра или наступления общевойсковых тактических групп СВ Франции (Groupement Tactique Inter-Armes – GTIA), целеуказания, корректировки огня и уничтожения опорных пунктов противника.


Среди претендентов на поставку называли «Эрбас дифенз энд спейс» (Airbus Defence and Space) с системой «СкайГост» (SkyGhost) подразделения «Сарвей коптер» (Survey Copter), французские «ECA груп» (ECA Group) и «Дэлейр-Тех» (Delair-Tech), французскую «Гаси» (Gaci) совместно с израильской «Элбит системз» (Elbit Systems), «Инео дифенз» (Ineo Defense) совместно с израильской «Аэронотикс» (Aeronautics), «Сафран» (Safran) совместно с польской «WB электроникс» (WB Electronics) с БЛА «ФлайАй».


«Талес» разработала комплекс «Спай Рэйнджер» совместно с двумя французскими компаниями: «Авиэйшн дизайн» (Aviation Design), поставившей сам БЛА, и «Мерио» (Merio), являющейся разработчиком станции оптоэлектронной разведки.


В состав каждого комплекта входят три БЛА «Спай Рэйнджер» с полезной нагрузкой и наземное оборудование. Размах крыла БЛА – около 3,8 м, масса – 14,5 кг, продолжительность полета – 2 ч 30 мин. Аппарат оснащен гиростабилизированной станцией оптоэлектронной разведки с дневными/ночными камерами высокого разрешения, которые обеспечивают эффективное обнаружение, распознавание и идентификацию объектов. Система приводится в боеготовое положение расчетом из двух человек в течение 12 мин. (установка пусковой установки, сборка БЛА, включение наземной станции управления и предстартовая проверка). Аппарат обеспечивает передачу информации на наземную станцию управления на удалении до 30 км. БЛА может применяться в автономном режиме или действовать в составе системы боевого управления C4I.


Преимуществами БЛА являются легкость транспортировки в ранце, защищенный тактический канал связи, обеспечивающий передачу высококачественной видеоинформации с высокой скоростью, удобный пользовательский интерфейс, мобильная и цифровая система управления поддержкой, низкие затраты на эксплуатацию.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Польша
Франция
Компании
Airbus
Elbit Systems
Thales
Проекты
БПЛА

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