МНО Польши рассматривает возможность приобретения 96 истребителей F-16 «Файтинг Фалкон»
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Пара американских истребителей F-16
Источник: AFP 2016/ DOD
ЦАМТО, 13 января. Министерство национальной обороны Польши рассматривает вопрос о приобретении 96 бывших в эксплуатации американских истребителей F-16 «Файтинг Фалкон». Их модернизацию планируется провести на мощностях в Польше.
Как заявил заместитель министра национальной обороны Польши по вооружению Бартош Конвацкий (Bartosz Kownacki) в интервью «Газета Правна», если этот план будет реализован, Польша станет ведущей страной в НАТО в плане оснащения военно-воздушных сил. Данная программа изменит и баланс сил в отношении России.
По словам Б.Конвацкого, в настоящее время проводится анализ, является ли покупка подержанных F-16 эффективной мерой по функциональным и экономическим соображениям.
Замминистра также отметил очевидный факт, что Польше нужен новый боевой самолет, такой как F-35. Однако на данном этапе финансовых возможностей по их приобретению не имеется, то есть закупка F-35 на текущем этапе экономически не оправдана.
Согласно плану, для ВВС Польши может быть приобретено до шести эскадрилий – 96 бывших в эксплуатации самолетов в версии F-16A/B производства 1980-х гг. по оценочной стоимости около 100 млн. злотых (24,5 млн. долл.). Машины будут поставляться из числа избыточных (списанных) самолетов ВВС США. Модернизация, вероятно, будет выполняться на военном авиационном заводе в Быдгоще.
В настоящее время ВВС Польши эксплуатируют 48 современных истребителей версии F-16C/D. Кроме того, имеется 32 устаревших МиГ-29 и еще более устаревшие Су-22, которые вскоре должны быть сняты с вооружения.
13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.01.2017 Польша рассматривает возможность закупки 96 подержанных истребителей F-16
25.01.2012 Машин все меньше, они все старше — часть II
27.09.2016 МиГ–29 вызывал страх на Западе (Technet.cz, Чехия)
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
23.09.2016 Грозный российский истребитель Су-35 против американских F-35, F-15 и F-16: кто победит? (The National Interest, США)
31.08.2016 Чудо на Висле
20.07.2016 Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
23.03.2016 Модель «неизбежного»