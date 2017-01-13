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МНО Польши рассматривает возможность приобретения 96 истребителей F-16 «Файтинг Фалкон»

16.01.2017 ЦАМТО 66 0
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F-16
Пара американских истребителей F-16
Источник: AFP 2016/ DOD

ЦАМТО, 13 января. Министерство национальной обороны Польши рассматривает вопрос о приобретении 96 бывших в эксплуатации американских истребителей F-16 «Файтинг Фалкон». Их модернизацию планируется провести на мощностях в Польше.

Как заявил заместитель министра национальной обороны Польши по вооружению Бартош Конвацкий (Bartosz Kownacki) в интервью «Газета Правна», если этот план будет реализован, Польша станет ведущей страной в НАТО в плане оснащения военно-воздушных сил. Данная программа изменит и баланс сил в отношении России.


По словам Б.Конвацкого, в настоящее время проводится анализ, является ли покупка подержанных F-16 эффективной мерой по функциональным и экономическим соображениям.


Замминистра также отметил очевидный факт, что Польше нужен новый боевой самолет, такой как F-35. Однако на данном этапе финансовых возможностей по их приобретению не имеется, то есть закупка F-35 на текущем этапе экономически не оправдана.


Согласно плану, для ВВС Польши может быть приобретено до шести эскадрилий – 96 бывших в эксплуатации самолетов в версии F-16A/B производства 1980-х гг. по оценочной стоимости около 100 млн. злотых (24,5 млн. долл.). Машины будут поставляться из числа избыточных (списанных) самолетов ВВС США. Модернизация, вероятно, будет выполняться на военном авиационном заводе в Быдгоще.


В настоящее время ВВС Польши эксплуатируют 48 современных истребителей версии F-16C/D. Кроме того, имеется 32 устаревших МиГ-29 и еще более устаревшие Су-22, которые вскоре должны быть сняты с вооружения.

13.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
МиГ-29
Су-22
Компании
NATO

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