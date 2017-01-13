Украина передаст Таиланду новую партию танков «Оплот»



Вторая партия из пяти серийных танков БМ "Оплот-Т", изготовленная харьковским ГП «Завод имени В.А.Малышева» по контракту с Таиландом 2011 года. 2015 год

Источник: Victor Dashkiyeff Вторая партия из пяти серийных танков БМ "Оплот-Т", изготовленная харьковским ГП «Завод имени В.А.Малышева» по контракту с Таиландом 2011 года. 2015 годИсточник: Victor Dashkiyeff

ЦАМТО, 13 января. Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии танков «Оплот» в рамках контракта с королевством Таиланд, сообщили специалисты ГК «Укрспецэкспорт», которые сопровождают ВТС двух стран.

Оба предприятия входят в состав государственного концерна «Укроборонпром».

«Работа тайской делегации по приему новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности », – отметили в ГК «Укрспецэкспорт».

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». По взаимному согласию сторон, сроки окончания поставок были сдвинуты на осень 2017 года из-за военных действий на востоке Украины, сообщает пресс-служба ГК «Укрспецэкспорт».