Украина передаст Таиланду новую партию танков «Оплот»
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Рынки и сотрудничество
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Вторая партия из пяти серийных танков БМ "Оплот-Т", изготовленная харьковским ГП «Завод имени В.А.Малышева» по контракту с Таиландом 2011 года. 2015 год
Источник: Victor Dashkiyeff
ЦАМТО, 13 января. Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии танков «Оплот» в рамках контракта с королевством Таиланд, сообщили специалисты ГК «Укрспецэкспорт», которые сопровождают ВТС двух стран.
Оба предприятия входят в состав государственного концерна «Укроборонпром».
«Работа тайской делегации по приему новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности », – отметили в ГК «Укрспецэкспорт».
По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». По взаимному согласию сторон, сроки окончания поставок были сдвинуты на осень 2017 года из-за военных действий на востоке Украины, сообщает пресс-служба ГК «Укрспецэкспорт».
13.01.2017
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