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«Известия»: уникальные тенто-мобильные укрытия защитят «Смерчи» и «Ураганы»

16.01.2017 ЦАМТО 76 0
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ТМУ
Тенто-мобильные укрытия (ТМУ)
Источник: ulanude.bezformata.ru

ЦАМТО, 13 января. Тяжелые дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Смерч» будут укрыты под защитными матерчатыми тентами-невидимками, пишут «Известия».

Как отмечает газета, уникальные тенто-мобильные укрытия (ТМУ) защитят боевые машины не только от дождя, снега и плохой погоды, но и от спутников, а также от самолетов-разведчиков противника. Они оснащены собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления. Монтируются ТМУ как в стационарных парках боевых машин, так и на неподготовленной местности.


По данным «Известий», первые восемь ТМУ передадут в этом году 338-й ракетной бригаде ВВО, дислоцированной в Уссурийске.


Строительство ТМУ для уссурийской бригады обойдется Минобороны более чем в 400 млн. рублей. Как заявили «Известиям» в российском военном ведомстве, до конца 2017 года ТМУ для «Смерчей» и «Ураганов» появятся еще в нескольких реактивных бригадах.


Основа конструкции тентов-невидимок – металлические арки, обтянутые специальной тканью защитного цвета. Именно ткань в несколько раз снижает эффективность оптико-электронных систем, а также тепловизоров, установленных на беспилотных летательных аппаратах, спутниках и самолетах-разведчиках. Она выдерживает сильный дождь, порывы ветра, снег, мороз до -50 град. С и даже землетрясение магнитудой до шести баллов, отмечает газета.


«Известия» пишут, что ТМУ – это достаточно большое сооружение. Длина каждого тента 100 м, а высота – 5 м. Ширина изделия – от 21 до 24 м. Площадь укрытия – две с лишним тысячи квадратных метров. Несмотря на свои габариты, тенто-мобильное укрытие всего за несколько часов можно развернуть в поле или лесу. Каждый тент оснащен индивидуальными системами водяного отопления и вентиляции, что обеспечивает температуру внутри укрытия не менее +10 град.


Если ТМУ монтируется в стационарном парке боевых машин, то электричество для систем жизнеобеспечения поступает по обычным электролиниям. Но когда укрытие разворачивается в полевых условиях, источником питания становится автономный электрогенератор, отмечает газета.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Ураган
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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