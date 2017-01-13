«Известия»: уникальные тенто-мобильные укрытия защитят «Смерчи» и «Ураганы»
|
|
Тенто-мобильные укрытия (ТМУ)
Источник: ulanude.bezformata.ru
ЦАМТО, 13 января. Тяжелые дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Смерч» будут укрыты под защитными матерчатыми тентами-невидимками, пишут «Известия».
Как отмечает газета, уникальные тенто-мобильные укрытия (ТМУ) защитят боевые машины не только от дождя, снега и плохой погоды, но и от спутников, а также от самолетов-разведчиков противника. Они оснащены собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления. Монтируются ТМУ как в стационарных парках боевых машин, так и на неподготовленной местности.
По данным «Известий», первые восемь ТМУ передадут в этом году 338-й ракетной бригаде ВВО, дислоцированной в Уссурийске.
Строительство ТМУ для уссурийской бригады обойдется Минобороны более чем в 400 млн. рублей. Как заявили «Известиям» в российском военном ведомстве, до конца 2017 года ТМУ для «Смерчей» и «Ураганов» появятся еще в нескольких реактивных бригадах.
Основа конструкции тентов-невидимок – металлические арки, обтянутые специальной тканью защитного цвета. Именно ткань в несколько раз снижает эффективность оптико-электронных систем, а также тепловизоров, установленных на беспилотных летательных аппаратах, спутниках и самолетах-разведчиках. Она выдерживает сильный дождь, порывы ветра, снег, мороз до -50 град. С и даже землетрясение магнитудой до шести баллов, отмечает газета.
«Известия» пишут, что ТМУ – это достаточно большое сооружение. Длина каждого тента 100 м, а высота – 5 м. Ширина изделия – от 21 до 24 м. Площадь укрытия – две с лишним тысячи квадратных метров. Несмотря на свои габариты, тенто-мобильное укрытие всего за несколько часов можно развернуть в поле или лесу. Каждый тент оснащен индивидуальными системами водяного отопления и вентиляции, что обеспечивает температуру внутри укрытия не менее +10 град.
Если ТМУ монтируется в стационарном парке боевых машин, то электричество для систем жизнеобеспечения поступает по обычным электролиниям. Но когда укрытие разворачивается в полевых условиях, источником питания становится автономный электрогенератор, отмечает газета.
13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.04.2016 Рычаги прорывных технологий
12.04.2016 Гособоронзаказ: качественно и в срок
23.03.2016 Лицензия на стабильность
09.12.2015 Чему научил военных украинский конфликт
17.11.2015 Залп по черным знаменам
24.11.2014 «Смерч», переросший в «Торнадо»: ударная сила ракетных войск и артиллерии
25.03.2014 А в чистом поле система "Град"
03.02.2014 На вооружении ВС Республики Беларусь состоит более 60 тыс. наименований различных образцов ВиВТ