В Минобороны России состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил РФ и Турции



Флаги России и Турции

Источник: mouqawamahmusic.net Флаги России и ТурцииИсточник: mouqawamahmusic.net

ЦАМТО, 13 января. В Минобороны России 12 января состоялись консультации делегаций Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Турецкой Республики, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

В ходе консультаций сторонами был подписан Меморандум между Министерством обороны Российской Федерации и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике.

Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.