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В Новосибирске состоялась церемония передачи партии ЗРПК «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО ЦВО

16.01.2017 ЦАМТО 72 0
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ЗРК Панцирь-С1
ЗРК Панцирь-С1
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 13 января. В Новосибирске 12 января прошла торжественная церемония передачи новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» личному составу соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО).

Расчеты комплексов заступили на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности ЦВО и усилили систему противовоздушной обороны Западной Сибири, сообщает пресс-служба округа.


В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. Военнослужащие заблаговременно прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.


ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

13.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ

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