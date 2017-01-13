На Уралвагонзаводе назван лучший наставник
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Уралвагонзавод
Источник: РИА Новости
ЦАМТО, 13 января. На Уралвагонзаводе подведены итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший наставник молодежи». В нем приняли участие 40 человек из разных цехов, управлений, отделов и служб головного предприятия корпорации УВЗ. Всего на заводе более 1000 действующих наставников.
Лучшим наставником 2016 года признан Вячеслав Курдеев, токарь производственно-экспериментального цеха. На втором месте – Вячеслав Акимов, слесарь-инструментальщик механосборочного цеха. На третьем – Игорь Коркин, сталевар мартеновской печи мартеновского цеха.
При подведении итогов конкурса учитывался стаж работы наставником, количество учеников, в том числе тех, кто по итогам работы с учителем повысил свою квалификацию и многое другое.
В.Курдеев работает на Уралвагонзаводе с 1980 года. Наставничеством занимается 26 лет. За это время он помог влиться в заводской коллектив и обучил 36 молодых специалистов, которые сегодня успешно работают в разных подразделениях предприятия.
Движение наставничества на Уралвагонзаводе имеет многолетние традиции. Это важнейшая часть процедуры адаптации новых сотрудников на производстве, считают на предприятии. Поэтому с 2011 года наставничество особенно активно продвигается и развивается. Создана и работает комиссия по наставничеству, проводятся мероприятия, где наставники могут обменяться опытом, освоить новые эффективные методы передачи профессиональных знаний и навыков. За свою активную позицию действующие наставники ежемесячно получают дополнительное материальное вознаграждение.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».
13.01.2017
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