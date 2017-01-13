Генерал Полько о российской пропаганде на тему войск НАТО в Польше



Американские военнослужащие на открытии учений Anaconda 16 в Польше

Источник: Ssgt. Bradley Miller / ZUMA / Globallookpress.com Американские военнослужащие на открытии учений Anaconda 16 в ПольшеИсточник: Ssgt. Bradley Miller / ZUMA / Globallookpress.com

Интервью с генералом Романом Полько — заместителем главы Бюро национальной безопасности Польши в 2006-2008 годах

wPolityce.pl: Американских военных уже встретили в польском Жагане, это исторический момент. Как их присутствие изменит расклад сил в регионе?

Роман Полько (Roman Polko): Я считаю это началом пути к возрождению сильного НАТО, которое гарантирует коллективную оборону. В последние годы европейские государства мало занимались укреплением своего потенциала, пренебрегая Третьей статьей Вашингтонского договора, а США и Польша часто принимали участие в экспедиционных миссиях. Однако ключевые задачи - это защита собственной территории, а также проведение военных учений. Путин постоянно проводит такие маневры, увеличивает их масштаб, устраивает разные провокации.

- Какие?

- Например, размещает ракеты в Калининградской области, стремится втянуть в свою орбиту Белоруссию или даже укрепиться за ее счет, что представляет большую угрозу. Через белорусскую территорию он может проводить опасные для нас удары сухопутных войск. Вести такие операции из Калининградской области сложно, хотя сил там сосредоточено много. В последние годы НАТО не располагало американской бронетанковой дивизией на европейской территории. Последний саммит продемонстрировал нашу солидарность и несмотря на существующие опасения завершился успехом. Мы сомневались, не останется ли все в сфере обещаний, последуют ли за ними конкретные действия. Теперь мы видим, что после заявлений появились конкретные шаги, к нам прибыли 4 000 военных. Возможно, это не так много, но этой американской бригаде можно позавидовать. Огневая сила, которой она располагает, соответствует силе двух польских бригад, у которых, к сожалению, нет столь же совершенной техники. Но я надеюсь, что благодаря американскому присутствию ее тоже удастся модернизировать.

- Российские СМИ бьют в набат, что НАТО, введя в Польшу американские силы, совершило провокационный военно-политический шаг против России. Россияне говорят, что Альянс создает батальоны, которые станут наступательными подразделениями.

- Я слежу за этой пропагандой, которая прибегает в том числе к юмору. На карикатурах изображают спокойного россиянина и НАТО, которое грозит нанести по нему удар. Реальность переворачивается здесь с ног на голову. В контексте размещения наших сил мне часто задают вопрос, стоит ли держать бронетанковые дивизии на восточном фланге и рисковать тем, что противник нанесет по ним удар. Калининградская область - это огромный оружейный арсенал и 120 000 военных. Если бы Россия опасалась наступления Альянса, она бы наверняка не стала концентрировать там свои силы, потому что их было бы относительно легко уничтожить. Между тем в НАТО не планируют наступательных действий на этом направлении, ни одни натовские учения не пересекали восточную границу и не включали в себя наступательных сценариев, отрабатывались только оборонительные.

- Сценарии российских учений выглядят иначе?

- Совершенно иначе. Очень опасно то, что российские генералы систематически отрабатывают сценарии, цель которых состоит в захвате берегов Вислы с использованием всех средств, которыми располагает Россия, в том числе ядерных вооружений. Это реальная угроза. На самом деле начинает казаться, что доктрина Организации Варшавского договора реактивируется. Это может привести к тому, что какому-то генералу действительно придет в голову пустить эту машину, которая работает пока чем-то вроде путинского пугала, в ход. Размещение американских сил на польской территории, совместные учения - это стандарт концепции коллективной обороны. Отрабатывая такие операции, переброску на большие расстояния, например, бригад, мы учимся действовать совместно. Сложно представить, что можно начать создавать подразделения из бригад и маршруты переброски сил, которые позволят проводить миссии в военное время, уже тогда, когда разразится война.

- То есть идея, что НАТО провоцирует Россию, абсурдна.

- Конечно, да, достаточно взглянуть на то, как проходят учения. Мне не доводилось слышать, чтобы какие-нибудь польские, американские или в целом натовские самолеты провоцировали Россию, нарушая ее воздушное пространство. Я не слышал, чтобы польские или литовские силы вторгались на территорию Калининградской области. А обратные инциденты, к сожалению, происходят.

- Чего хотят добиться россияне своей пропагандой?

- Кремль развивает свои возможности в сфере кибервойны. В этом пространстве она уже идет, и россияне одерживают успехи. Упомяну хотя бы воздействие на американскую политику или тревогу канцлера Меркель в связи с угрозой, которую представляют российские интернет-тролли для немецкой политики. Путин осознал, что информационная война гораздо дешевле и эффективнее традиционных действий. Поэтому когда он перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" в Калининградскую область, проводит массовую передислокацию сил или учения, он в первую очередь стремится придать этим операциям соответствующее пропагандистское звучание, раздуть их, чтобы все их заметили.

- Какие реальные выгоды он из этого извлекает?

- Россия предстает сильным медведем, которого лучше не беспокоить, потому что провокации могут довести до беды. До сих пор это работало: многие европейские страны, заботясь о своих текущих интересах, предпочитали прятать голову в песок и делать вид, что на самом деле ничего не происходит. Я полагаю, что Путин не готов к вооруженной конфронтации. Россия не выдержит ее в экономическом плане. Не говоря уже о том, что на фоне сил НАТО российские выглядят бледно. А ведь Россия занимает огромную территорию, ей приходится обеспечивать безопасность многих других направлений, а не только заниматься восточным флангом.

- Представим, что самый мрачный сценарий стал реальностью, появилась реальная угроза. Способны ли мы сегодня себя защитить?

- Задача военных состоит в том, чтобы рассматривать самые мрачные сценарии, даже перспективу третьей мировой войны с участием России, как это описывал в своей книге британский генерал, заместитель командующего войск НАТО в Европе. Я думаю, Альянс начинает осознавать, что потенциал следует укреплять, и размещение в Польше бригады, а де-факто подключение к этому процессу целой дивизии, станет первым шагом в этом направлении. С польской точки зрения важно, чтобы наши европейские партнеры увеличили свои инвестиции в вооруженные силы и занялись созданием оборонительного потенциала. Важно, чтобы на очередные учения приезжали не несколько десятков немецких солдат, а какие-то большие подразделения. Такая солидарность, я думаю, станет преградой для новых инициатив Путина. Он активизируется тогда, когда чувствует свою безнаказанность, когда все его действия от Грузии до аннексии Крыма и дестабилизации Донбасса сходят ему с рук.

Петр Чарторыски-Шилер (Piotr Czartoryski-Sziler)