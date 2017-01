Боевики ИГИЛ разрушили миф о немецких танках

Танк «Леопард-2» захваченный террористами

Боевики "Исламского государства" (запрещенная в России организация) впервые вывели из строя танки "Леопард" турецких вооруженных сил. Ранее этот образцовый немецкий танк считался неуязвимым. Стоящие на вооружении бундесвера танки также лишены дополнительной защиты.

До последнего времени боевой танк "Леопард 2" окружал миф о его неуязвимости. Ни во время их использования в Косово, ни во время боев в Афганистане ни один из них не был потерян. В Афганистане один танк "Леопард" канадских вооруженных сил подорвался на большой мине, заложенной Талибаном, но экипаж его остался жив.

Однако теперь миф о неуязвимости танков "Леопард" оказался развеянным. Впервые в истории во время боя турецких вооруженных сил в районе сирийского города Эль-Баба было потеряно несколько танков "Леопард 2" - и произошло это потому, что боевики террористической группировки "Исламское государство" использовали одно слабое их место.

По предварительным данным, боевики Исламского государства уничтожили до 10 турецких танков "Леопард 2A4". В Twitter модели этих танков указаны с их буквенно-цифровыми обозначениями, и, кроме того, распространяются их фотографии.

Хотя официального подтверждения о потере 10 танков пока нет, эксперты в их потере не сомневаются. Немецкий производитель и генеральный подрядчик компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) отказывается от комментариев по данному вопросу.

Подходит ли танк "Леопард 2" для городских боев?

В среде специалистов вопрос о потере танков "Леопард" начал обсуждаться еще до Нового года. Говорят, что шесть из десяти танков были уничтожены в результате применения российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет". В блоге специалистов www. augengeradeaus. net также высказываются мнения относительно отсутствия опыта у турецких военных в том, что касается применения танков.

Однако в центре дискуссии о потерях "Леопардов" находится принципиальный вопрос - подходит ли вообще этот 60-тонный боевой танк для использования в городской среде, а также о том, как он должен быть защищен. Основная концепция танка "Леопард" была разработана в то время, когда врага предполагалось встречать прямо по курсу. Это мнение разделяется многими государствами в отношении больших боевых танков, включая даже самый современный российский танк Т-14 "Армата".

Эти тяжелые гусеничные машины предназначены в первую для танковых дуэлей, и максимально они защищены лишь спереди и под небольшим углом сбоку. Поскольку российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" пробивает даже броню толщиной 1,2 метра, то танк оказывается относительно уязвимым в тех местах, где он менее защищен.

Танки "Леопард 2" были атакован сзади, а также сбоку

В боях в сирийском городе Эль-Бабе, как сообщают, произведенные примерно 30 лет назад танки "Леопард", находящиеся вооружении турецкой армии, были, в основном, атакованы сзади, а в некоторых случаях сбоку, и при этом применялись противотанковые комплексы. В таких местах эти огромные гусеничные машины как раз в меньшей степени защищены. Военные сходятся во мнении относительно того, что бои в городе нельзя сравнить с боями на большом и открытом пространстве, когда танки ведут огонь по целям, расположенным в большинстве случаев на расстоянии более двух или трех километров.

В опубликованном еще в 2006 году исследовании американских специалистов (Breaking the Mold: Tanks in the Cities) отмечается, что "танки являются опасным оружием на открытом поле боя", однако они "исключительно уязвимы вблизи города". Так, например, русские в 1994 году в ходе Чеченской войны понесли огромные потери в танках в городе Грозном. Поэтому, по мнению авторов исследования, следует избегать "использования крупных танковых частей в условиях городского боя".

У турецких танков отсутствует динамическая защита

По данным специализированного журнала Europäische Sicherheit und Technik, потери танков "Леопард" в Сирии объясняются тем, что они не имели дополнительно ни так называемой динамической защиты, ни активной защиты.

Если говорить о динамической защите, то в таком случае на стальной корпус танка устанавливаются дополнительные пластины или сотовые элементы размером с кирпич, заполненные взрывчатым веществом. Если говорить упрощенно, то происходит вот что: когда снаряд соприкасается с динамической защитой, происходит "встречный взрыв", ослабляющий его воздействие. Кроме того, существуют не основанные на взрыве, но, тем не менее, действенные варианты динамической защиты с использованием композиционных материалов, армированных специальными волокнами.

Однако недостаток активной защиты состоит в том, что в результате танк становится значительно тяжелее, а в случае взрыва могут пострадать находящиеся рядом солдаты. По данным этого специализированного журнала, боевики Исламского государства в своих атаках на турецкие "Леопарды" в Сирии "использовали противотанковые комплексы советского или российского производства, и выпущенные из них снаряды пробивали башню, после чего внутри танка происходил взрыв боеприпасов".

А затем следует предупреждение: "Леопарды" бундесвера также слабо защищены, как и турецкие, поскольку у них вообще нет активной защиты".

Бундесвер использует более современную версию "Леопард 2"

Однако, отвечая на заданный вопрос, представители Министерства обороны сообщили о том, что новая модель боевого танка бундесвера "Леопард A7V" с его более современным композитным бронированием имеет значительно более высокий уровень защиты в сравнении с прежней моделью "Леопард 2A4", которая уже не используется немецкими сухопутными силами. Детали относительно бронирования не были предоставлены. Однако было сказано, что современные танки "Леопард" в рамках предусмотренного их использования обладают "достаточной защитой, и, кроме того, им обеспечена мобильность и скорость".

На самом деле, уже в течение десятилетий происходит соревнование между производителями танков и противотанковых комплексов, и речь идет о том, как эти стальные колоссы защитить или, соответственно, уничтожить. Особенность оборонной отрасли состоит еще и в том, что некоторые производители танков одновременно разрабатывают и средства для их уничтожения.

Соревнование между производителями танков и противотанковых комплексов

Так, например, в этой связи можно упомянуть компанию General Dynamics, производителя американских танков "Абрамс", или недавно созданный немецко-французский концерн KMW + Nexter Defense Systems N. V. (KNDS), производящий танки "Леопард" и "Leclerc", а также фирму Rheinmetall, выпускающую пушки для танков "Леопард". На той, и на другой стороне находится израильско-немецкая оборонная компания Dynamit Nobel, которая производит противотанковые комплексы, а также разрабатывает современную динамическую защиту на основе армированных волокнами композиционных материалов.

Производители танков разработали также специальные версии своих гигантов с особой защитой, которые предназначены для ведения боевых действий в условиях города, когда противник имеет возможность атаковать их со всех сторон. Однако, по мнению экспертов, боевые танки не совсем подходят для боев в городских условиях.

Кроме того, новые версии "Леопарда" изготовлены с использованием специальной композитной брони из различных материалов, включая, как говорят, керамические частицы - однако пока у них нет так называемой динамической защиты. Подобного рода защитные пластины используются, например, при производстве российских, израильских и американских танков. Город-государство Сингапур, обладатель крупнейшего парка "Леопардов 2", оснастил свои боевые машины дополнительным модульным композитным бронированием, разработанным немецкими специалистами из компании IBD Deisenroth.

Специальные боевые машины для города

В оборонной промышленности специалисты уже думают о том, как в будущем будут выглядеть танки, которые можно будет использовать и в условиях города. Некоторые специалисты в этой области считают, что нужно разработать специальные боевые машины для городской местности. Российское танкостроительное предприятие "Уралвагонзавод" уже давно представило концепцию такого рода танка - речь идет о БМПТ "Терминатор".

БМП Puma во время церемонии передачи германскому Бундесверу первых серийных машин этого типа.

И новая немецкая бронемашина пехоты Puma, производимая совместно компаниями KMW и Rheinmetall, уже имеет в качестве дополнения динамическую защиту. По мнению экспертов, новый боевой танк, который будет создаваться для замены "Леопарда", вероятно, будет иметь активную защиту.

В таком случае управляемые ракеты и выпущенные с очень близкого расстояния противотанковые снаряды будут уничтожаться на подлете. Эксперты говорят о системах типа hardkill, способных реагировать в миллисекунды. Новый супертанк бундесвер должен получить после 2030 года.

Израиль использует в танках активную защиту

Израиль уже давно осознал проблему, связанную с применением бронированных боевых машин в городской среде. После того как в ходе последней операции в Ливане (2006) даже самые современные танки типа "Merkava Мк. IV" были сильно повреждены управляемыми противотанковыми ракетами, военные начали форсированно разрабатывать активные системы защиты.

В 2011 году Израиль стал оснащать бронетранспортеры Namer и танки Merkava системами активной защиты Trophy, производимой фирмой Rafael. Эта система весит меньше, чем динамическая защита, и, как считают эксперты, она способна надежно защитить танки от уничтожения в таких условиях, как это было в Сирии.

Герхард Хегман (Gerhard Hegmann)