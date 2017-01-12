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Российские ученые создали керамическую «шубу» для маскировки боевой техники

16.01.2017 Деловая газета "Взгляд" 32 0
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Зверь
Мобильный комплекс химзащиты и маскировки «Зверь»
Источник: ООО НПО "СОПОТ"

Специалисты Санкт-Петербургского научно-производственного объединения «Современные пожарные технологии» («СоПоТ») разработали мобильный комплекс химзащиты и маскировки «Зверь», который может за несколько минут скрыть из поля зрения радаров и спутников боевую технику, укутав ее в керамическую «шубу».


Революционность разработки – в двухкомпонентном быстрозастывающем материале, которым заливают пламя, чтобы его погасить, или танк «Армата», чтобы его спрятать, сообщает «Российская газета».


Жидкость состоит из пенообразователя и композиции на основе наночастиц кремнезема, быстро превращающей пену в твердый материал. Получившаяся корка отлично держится на вертикальных поверхностях – даже на стекле, не пропуская кислород к пламени, и радиацию и опасную химию – наружу.

«Горящий объект словно укутывается в керамическую «шубу», – цитирует телерадиокомпания «Звезда» Геннадия Куприна, гендиректора НПП «Современные пожарные технологии».


Опытные образцы «Зверя» уже прошли испытания в войсковых частях. Боевой модуль включает мощную насосную станцию, способную выдать 100-метровую струю, и резервуар для пяти тонн раствора. За несколько минут комплекс способен покрыть пеной несколько тысяч квадратных метров.


Напомним также, во вторник СМИ сообщали, что ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) создали уникальный метаматериал, который может быть применен для создания невидимой боевой техники по СТЕЛС-технологиям.


Антон Никитин

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Проекты
Наноиндустрия

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