Ракетчиков в Феодосии перед боевым дежурством окропят святой водой



Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа

Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округаИсточник: © Алексей Павлишак/ТАСС

РОСТОВ, 13 янв - РИА Новости. Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона, вооруженного комплектом зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", с обрядом освящения личного состава святой водой и молебном пройдет в Феодосии 14 января, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Завтра, 14 января, в зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированном в городе Феодосия в Крыму, состоится ритуал заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 "Триумф". В ходе торжественных мероприятий представители духовенства проведут обряд освящения личного состава святой водой и молебен", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в мероприятиях примут участие представители командования 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО, органов государственной власти Крыма, ветеранских организаций, общественности и средств массовой информации.

Для гостей ракетчики проведут экскурсию по воинской части с показом боевой техники.