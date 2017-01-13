Ракетчиков в Феодосии перед боевым дежурством окропят святой водой
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Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС
РОСТОВ, 13 янв - РИА Новости. Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона, вооруженного комплектом зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", с обрядом освящения личного состава святой водой и молебном пройдет в Феодосии 14 января, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"Завтра, 14 января, в зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированном в городе Феодосия в Крыму, состоится ритуал заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 "Триумф". В ходе торжественных мероприятий представители духовенства проведут обряд освящения личного состава святой водой и молебен", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что в мероприятиях примут участие представители командования 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО, органов государственной власти Крыма, ветеранских организаций, общественности и средств массовой информации.
Для гостей ракетчики проведут экскурсию по воинской части с показом боевой техники.
13.01.2017
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