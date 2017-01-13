Польша объявляет пересмотр европейских границ



Военнослужащие Польши и США

Источник: AP Военнослужащие Польши и СШАИсточник: AP

В четверг в польском городе Жагань прошла церемония приветствия американских военных, прибывающих в страну из США через Германию в рамках операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve). Речь идет о танковой бригадной боевой группе численностью порядка трех с половиной тысяч человек при почти 90 танках, которая на условиях ротации останется в Польше до осени.

Размещение войск США и НАТО в Польше положит конец «российскому доминированию» в Европе, заявил польский министр обороны Антони Мацеревич.

Источник: flanker.su

«Ялте» пришел конец. Вариант существования польского государства на основании советского решения, из-за которого ещё в течение нескольких лет после 1989 года мы должны были постоянно думать о том, не наложат ли русские вето на то или иное наше действие, и можем ли мы свободно действовать в интересах народа, всё это закончилось. Вето и доминирование России на территории Центральной Европы, в Польше, навсегда завершилось», – эмоционально объявил он по национальному телевидению.

Ялтинская конференция проходила в феврале 1945 г. Самым главным ее итогом стал раздел сфер влияния в Восточ­ной Европе. По причине чрезвычайной значимости польского вопроса семь из восьми заседаний на Ялтинской конференции были посвящены Польше. Сталин в этом поединке одержал верх, как, впрочем, и в вопросе разделения сфер влияния в Восточ­ной Европе. Он справедливо указал на конференции, что если для Великобритании Польша и ее будущее – это вопрос чести, то для СССР – это вопрос безопаснос­ти.

Хотелось бы напомнить основные итоги Ялтинской конференции:

Сталин заверил союзников, что СССР вступит в войну с Японией;

территория Польши стала независимой и увеличилась за счёт германских земель (вот что сейчас самое важное!).

Стоит отметить, что Мацеревич, выражает не просто свое мнение – это позиция, которой придерживается находящаяся сегодня у власти партия «Право и Справедливость». И ее суть заключается в том, что Варшава начинает воплощать свою давнюю мечту – возродить Польшу от моря до моря!

До 1939 года ее восточная граница находилась практически под Киевом и Минском, включала территории Западной Белоруссии и Украины, да к тому же поляки владели Виленским регионом, который сегодня в составе Литвы. Западная же граница с Германией находилась восточнее Одера, при этом большая часть балтийского побережья принадлежала Германии.

По заявлению министра «конец Ялты» – это конец Польши в «ялтинских» границах. Следовательно, пересмотр итогов конференции приведет к пересмотру и границ Польши!

Вот только возникает вопрос, каким образом поляки рассчитывают вернуть существенную часть территории современной Белоруссии, Украины и Вильнюсскую область Литвы. Уж не при помощи ли американских солдат и боевой техники, которые в настоящее время прибывают в Польшу и страны Балтии?

Неспособность Польши уживаться с соседями уже привела один раз к мировой войне. Видно история поляков не учит: независимость и смена хозяина – это две большие разницы.

Американцы уже размещаются в н.п. Жагань, Болеславец, Свентошув, Дравско-Поморске и, если взглянуть на карту, как раз на старой границе 1939 года с Германией. Таким образом, подразделения США гарантируют полякам невмешательство в процесс пересмотра границ со стороны официального Берлина. Еще один батальон НАТО, усиленный танковой ротой ВС Польши будет находится на территории Латвии, что поспособствует возвращению Виленского края и молчанию и без того не имеющих право голоса литовцев. Кроме того, эти страны входят в ЕС и НАТО, смогут договориться и без излишней шумихи (читай – выполнить указания Белого дома), тем более, что номинально границ в рамках Евросоюза уже давно нет.

С Западной Украиной ситуация интереснее. Однако, учитывая плачевное состояние в государстве, фактически разваленную армию, пропольски настроенное население западной части страны, имеющего поголовно карту поляки, и готового за гроши продать свою родину, а также опять-таки влияние Вашингтона – проблем также не возникнет.

И, наконец, Белоруссия, где в западных регионах Польша может раскачать ситуацию по сценарию украинского майдана, а затем под предлогом защиты этнических поляков аннексировать эти территории. Успеет ли оперативно протянуть в таком случае руку помощи Россия – вопрос, особенно с учетом проводимой в последнее время в братской стране политики. К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал увеличение американского присутствия в Восточной Европе угрозой для интересов Москвы, а в Минске, по заявлению министра иностранных дел Владимира Макея, размещение дополнительных войск НАТО в соседних странах не считают прямой угрозой безопасности страны. Что наши подразделения выполнят свой союзнический долг – это 100 процентов. Вот до какого рубежа, не до границ ли сентября 1939?

Пересмотр итогов войны, когда каждое государство будет предъявлять территориальные претензии, обоснованные они будут или нет, станет для Европы «ящиком Пандоры». А спонсором этого глобального сумасшествия опять-таки являются «англосакские друзья», которых со щенячьим восторгом встречают «гордые польские паны».