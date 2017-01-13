Объединение ЗВО получит четыре дивизионных комплекта С-400 "Триумф"
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С-400 "Триумф"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Объединение Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в этом году получит четыре комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф", сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"В ближайшее время военнослужащие приступят к плановому обучению эксплуатации и применению новой техники. Комплексы войдут в состав системы противовоздушной обороны Северо-Запада России", - сказал Мугинов.
Он добавил, что сейчас на территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут четыре зенитных ракетных полка, укомплектованных новейшими ЗРС С-400 "Триумф".
13.01.2017
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