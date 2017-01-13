СМИ: начальник Центра информационной безопасности ФСБ может покинуть пост



Удостоверение сотрудника ФСБ

Источник: nnm.me Удостоверение сотрудника ФСБИсточник: nnm.me

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Начальник центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Андрей Герасимов, занимающий этот пост с 2009 года, в ближайшее время может быть освобожден от должности из-за внутреннего расследования в отношении одного из его заместителей, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

Издание ссылается на топ-менеджеров и совладельцев трех IT-компаний, собеседника, близкого к ФСБ, бывшего федерального чиновника и руководителя одного из отраслевых объединений в сфере связи.

"Начальник ЦИБ ФСБ Андрей Герасимов, также занимающий пост заместителя руководителя 1-й службы ФСБ, специализирующейся на контрразведке, в ближайшее время может быть освобожден от своих должностей", - пишет газета.

Трое из собеседников издания добавили, что это уже "решенный вопрос". Некоторые источники пояснили, что вероятная отставка вызвана расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из заместителей начальника ЦИБ.

"Среди прочего проверяют взаимоотношения ЦИБа с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям, - "Лабораторией Касперского" и Group-IB", - рассказал "Коммерсанту" руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи, и подтвердили собеседник, близкий к ФСБ, и топ-менеджер одной IT-компании.

Как отмечается, в центре общественных связей ФСБ и ЦИБ ФСБ на запросы "Коммерсанта", направленные четыре недели назад, не ответили.

Центр информационной безопасности ФСБ специализируется на расследовании киберпреступлений, в том числе в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных.