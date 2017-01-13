СМИ: начальник Центра информационной безопасности ФСБ может покинуть пост
|
|
Удостоверение сотрудника ФСБ
Источник: nnm.me
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Начальник центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Андрей Герасимов, занимающий этот пост с 2009 года, в ближайшее время может быть освобожден от должности из-за внутреннего расследования в отношении одного из его заместителей, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".
Издание ссылается на топ-менеджеров и совладельцев трех IT-компаний, собеседника, близкого к ФСБ, бывшего федерального чиновника и руководителя одного из отраслевых объединений в сфере связи.
"Начальник ЦИБ ФСБ Андрей Герасимов, также занимающий пост заместителя руководителя 1-й службы ФСБ, специализирующейся на контрразведке, в ближайшее время может быть освобожден от своих должностей", - пишет газета.
Трое из собеседников издания добавили, что это уже "решенный вопрос". Некоторые источники пояснили, что вероятная отставка вызвана расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из заместителей начальника ЦИБ.
"Среди прочего проверяют взаимоотношения ЦИБа с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям, - "Лабораторией Касперского" и Group-IB", - рассказал "Коммерсанту" руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи, и подтвердили собеседник, близкий к ФСБ, и топ-менеджер одной IT-компании.
Как отмечается, в центре общественных связей ФСБ и ЦИБ ФСБ на запросы "Коммерсанта", направленные четыре недели назад, не ответили.
Центр информационной безопасности ФСБ специализируется на расследовании киберпреступлений, в том числе в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных.
13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.01.2017 Патрушев рассказал об увеличении числа попыток взлома информсистем России
16.01.2017 Военные новости: "Сделать Америку снова умной". В мире оборонных инноваций Пентагона
16.01.2017 Клаус Йорт бьет тревогу: агрессивная Россия угрожает Дании (Berlingske, Дания)
16.01.2017 Китайская оборона уходит в инновационный отрыв
16.01.2017 Генерал Полько о российской пропаганде на тему войск НАТО в Польше
13.01.2017 Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания
13.01.2017 Россия выступает против киберпреступлений, заявил глава Минкомсвязи
12.01.2017 Депутат ГД: Россия находится на первых позициях по кибербезопасности в мире